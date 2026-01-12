Elsa Blårand, född 2010 (!), har redan slagit sig in i SDHL och Linköping. Nu visar backen, som dubbelt underårig, även vägen i U18-VM.

– Jag är nöjd, men man kan alltid göra det bättre, säger hon till hockeysverige.se efter assisten i powerplay mot Schweiz.

Elsa Blårand mot Schweiz. Foto: SVT (skärmdump) och Hasse Edlund.

Sverige är klara för slutspel i U18-VM. Det efter två raka segrar i inledningen av turneringen. I lördags var vann man över Ungern med 4–1 och idag mot Schweiz med 3–0.

– Det kändes jättebra och vi tog betalt för arbetet vi gör. Samtidigt är det jättekul att vinna med det här gänget eftersom det alltid är glad stämning efter. Nu ska vi fortsätta ”kötta” mot Kanada också, säger Linköpingsbacken, Elsa Blårand, som är född 2010, till hockeysverige.se.

Rent spelmässigt, vad är det som avgör?

– Vi vänder spelet väldigt snabbt och hjälper varandra över hela isen. Idag satte vi också mer lägen än vad vi gjorde mot dem i träningsmatchen innan. Det är bara fortsätta sätta målen då vi får lägena.

Fick inte målet: ”Jag siktade på Ebba”

Elsa Blårand stod för en assist i matchen då hennes skott tog på Ebba Hesselvall och förbi Norina Schrupkowski i Schweiz mål.

– Jag är nöjd, men man kan alltid göra det bättre. Jag tyckte det ändå kändes bra.

Siktade du på Ebba?

– (Skratt) Ja, jag siktade på Ebba.

Två vinster i inledningen, vad betyder det att få starta turneringen på så vis?

– Det betyder jättemycket. Vi får energi av vinsterna och det känns verkligen i laget att det då blir en bättre stämning, så det är bara att fortsätta så vinner vi hela skiten sedan.

Hur skulle du beskriva den här gruppen ni har på plats i Cape Breton?

– Den är otrolig. Alla har varandras ryggar hela tiden både på och utanför isen. Vi har skitkul hela tiden oavsett vad som händer. Det betyder jättemycket för oss i alla våra matcher och allting runt om, säger Elsa Blårand som tycker att hela arrangemanget fungerar bra.

– Allt är väldigt upp styrt och många tider att passa hela tiden. Vi har i och för sig haft ganska mycket ledigt ändå och det har varit kul hela tiden. Vi hittar på grejer och har väldigt kul hela tiden.

Kanada väntar: ”Vi har ingen respekt för dem”

Nu väntar Kanada för svenskorna. Ett Kanada som vunnit med 9–0 mot Schweiz och som under senkvällen svensk tid ska möta Ungern.

– Vi vet att det är ett tuffare motstånd än vad vi kanske har mött nu, men vi har ingen respekt för dem utan det är bara att köra på som vanligt och spela vårt spel.

Kan ni spela mer avslappnat nu då ni är klara för slutspel?

– Jag tror inte att vi tänker så mycket på det. Som jag sa är det bara att köra vårat spel eftersom vi vet att det fungerar bäst.

– Klart att vi kan ha det i bakhuvudet som en skön känsla, men är inget vi ska tänka på spelmässigt, avslutar Elsa Blårand.

