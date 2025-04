Nu är Rönnberg-eran över: ”Brutalt tråkigt”

Frölunda kunde inte vinna sin ödesmatch i Scandinavium under tisdagskvällen.

Klubben åkte ut och det blev ett faktum att tränaren Roger Rönnberg lämnar Frölunda efter tolv säsonger.

— Han har betytt otroligt mycket för mig. Jag har haft en fantastiskt bra tränare, säger en tagen Nicklas Lasu till Hockeysverige.se.

Roger Rönnbergs tid i Frölunda är över efter tolv säsonger. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Match sex i semifinalserien mellan Luleå och Frölunda i Scandinavium blev riktigt jämn. För Frölunda var detta en ödesmatch då Luleå ledde matchserien med 3-2. Hemmalaget hade mycket på spel då säsongen kunde ta slut, och därmed även tränaren Roger Rönnberg kunde göra sin sista match. Rönnberg som har varit Frölundas huvudtränare i tolv år skulle lämna klubben efter säsongen.



Frölunda som gjorde en bättre match än senast i Luleå kunde inte få in pucken bakom Luleåmålvakten Matteus Ward. Matchen slutade till sist med 2-0 och det blev ett faktum att Roger Rönnberg kommer lämna Frölunda.



— Det här har kommit tusen gånger men jag har tryckt bort det tusen gånger. Det går inte att förbereda sig på att förlora. Jag har trott fullt ut på det här laget så det går inte att handskas med de tankarna. Jag vill ner till mina spelare och krama dem, jag vill träffa ledarstaben där nere, jag vill tacka alla – jag är grymt tacksam, säger Rönnberg efter matchen.



Hur tror du att det kommer vara när du kommer hem ikväll?

— Ensamt.



Rönnberg var märkbart rörd efter matchen. Tränaren kramade om flera av sina spelare och tackade publiken som skanderade Rönnbergs namn länge efter att matchen var avgjord.

”Ledsen för deras skull framför allt”

Rönnberg berättar efter matchen att han har svårt att ta in att Frölunda har åkt ut och att hans tid i klubben är över. Rönnberg passar dock även på att gratulera Luleå och önska de lycka till i finalen. Han menar att de är värdiga vinnare, även om Rönnberg hade velat se sitt lag gå vidare.



— Jag känner med mina spelare. Max, Tömmernes, Lasse, Folle, Lasu. Att alla de här kärnspelarna inte får vinna. Jag hade gett mig fanken på att vi skulle vinna i år. Det är så grymma människor som jag fått chansen att coacha. Jag är jäkligt ledsen för deras skull framför allt. Det känns brutalt tråkigt för att det är så små marginaler även i den här serien. Det är brutalt tufft för laget och spelarna, säger Rönnberg och fortsätter.



— Det är tufft att se hur mycket det betyder för dem. De älskar den här föreningen. De spelar verkligen för varandra på ett sätt som jag för tio år sedan trodde var omöjligt att få av spelare i ett hockeylag. Att vara så engagerade och vara så osjälviska för att få en chans att vinna. Det är det fina i det här. Vilket fantastiskt lag som sitter där nere och är ledsna just nu.



Du sa tidigare under säsongen att du kommer inte tillåta dig själv att visa några känslor förrän du stod med flyttkartongen utanför Frölunda borg. Det såg ut som du hade en tår i ögonvrån redan ute på isen.

— Har man inte det så är man ju ännu mer psykopat än vad jag trodde att jag var. Så det är väl bra att ni får se att vi är människor, inte bara en fullblodspsykopat.



Trots en tuff avslutning på tiden i Frölunda har Rönnberg haft stora framgångar med klubben. Två SM-guld och fyra CHL-titlar blev det under Rönnbergs ledning. Däremot var det fem år sedan som senaste titeln kom till Frölunda. Klubben har inte kunnat ta sig förbi semifinalen i CHL och gårdagens förlust innebar även det fjärde raka uttåget i en SM-semifinal.

Lasu efter matchstraffet: ”Svårt att hantera situationen”

Även om Rönnberg hade hoppats på mer är fyra raka semifinaler ingen dålig prestation. Frölunda har sedan Rönnberg tagit över som huvudtränare 2013 alltid tagit sig till slutspel och varit med i guldkampen. Vid endast tre tillfällen tog säsongen slut i en kvartsfinal. De resterande säsongerna tog Frölunda sig till semifinal, eller final.



Spelaren som har varit med Rönnberg under längst tid i Frölunda är Nicklas Lasu. Lasu spelade för klubben när Rönnberg tog över och bortsett från två år i Finland har han alltid varit en del av truppen. Lasu åkte dock på ett matchstraff sent under gårdagens match och fick inte spela de avslutande minuterna. Efter matchen var forwarden märkbart besviken.



— Jag vill ju inte sätta laget i den situationen som jag gör. Och det är klart att jag inser ju med en gång vad jag ställt till med. Så det är ju absolut det sista jag vill göra också. Med tanke på vilka fantastiska gubbar vi har där inne. Och med tanke på att det är hans sista slutspel. Så att det är klart att det är mycket känslor. Elitidrott är brutalt, det kommer bli svårt att hantera hela den där situationen, säger en tårögd Lasu till Hockeysverige.se.



Det känns inte som att du har gråtit dina sista tårar för kvällen.

— Nej, men den här kommer ju givetvis sitta i ett tag. Men det gäller ändå att hantera det. Om man vill eller inte så är det ett måste.

Nicklas Lasu har tagit ett SM-guld och tre CHL-titlar tillsammans med Roger Rönnberg. Foto: Lukas Stenström/Hockeysverige.se

Hyllar tränaren – gett Frölunda möjlighet att vinna

Lasu har varit en ledande spelare i Frölunda under många år. 35-åringen ser stora delar av sin egen spelarutveckling som Rönnbergs förtjänst. Forwarden hyllar tränaren för allt han har gjort för klubben och spelarna.



Frölunda har under åren med Rönnberg som tränare blivit en riktig maktfaktor inom svensk hockey. Detta vill klubben och spelarna nu bygga vidare på, efter att Rönnberg har lämnat.



— Han har givetvis betytt jättemycket för den här klubben. Men själva drivkraften han har haft från dag ett till nu har ju varit hundraprocentig. Och det smittar ju av sig. Under alla år har verksamheten blivit bättre, utvecklats till något otroligt fantastiskt. Det har fått oss att vara med och tävla om titlar år efter år, säger Lasu.



Lasu menar att han är väldigt tacksam för tiden han har fått med Rönnberg som tränare, även om det varit tufft vid några tillfällen.



— Han gjorde ju något nytt, han införde något som kanske var jobbigt för vissa och inte alltid passade alla. Från dag ett så har han haft otroligt höga krav. Det är ju inte för alla kanske. Det känns mest tomt bara nu. På sättet vi åker ut och hur det slutar för honom, säger han.



Är han den coach som har betytt mest för dig?

— Jag har haft han i tio år. Det är klart att han har varit med i en resa som jag personligen har fått vara med på. Såklart att han har betytt otroligt mycket för mig. Jag har haft en fantastiskt bra tränare. Just det drivet och den inställningen och att hela tiden titta framåt och utvecklas har han absolut varit första man på.

Detta lämnar Rönnberg efter sig

Även Frölundas lagkapten Max Friberg passar på att hylla Rönnberg efter matchen. Precis som Lasu är Friberg besviken över hur säsongen tagit slut och förklarar vad tränaren har byggt i Frölunda. Det som klubben vill ta med sig in i framtiden.



— Han satte en ny standard, både hur man är som hockeyspelare, hur man ska tävla och spela för laget, men även hur man är som person. Att man är nyfiken, vill lära sig, bli bättre. Oavsett om du kommer hit när du är 18 eller om du är 35. Hit kommer du och blir bättre. Han har någonstans satt och stått för alla grundvärderingar som Frölunda står för, säger Friberg till Hockeysverige.se.



Vad är de starkaste minnen med honom?

— Det finns många men det blir någonstans när man har vunnit ihop. Men kanske starkaste minnena är just det vardagliga, varenda dag. Hur han har brunnit för Frölunda, för alla spelare. Det tror jag kanske inte alla vet men han är så jäkla proffsig i allting han gör. Jag tror inte alla förstår vilken bra ledare han är.



Friberg har sedan Joel Lundqvist lämnat klubben varit Frölundas lagkapten. Forwarden har tillsammans med tränarna lett sitt lag men är samtidigt ödmjuk och tilldelar äran till Rönnberg som har blivit en av Frölundas största profiler genom tiderna.

Max Friberg har haft Roger Rönnberg som tränare i åtta år. Foto: Lukas Stenström/Hockeysverige.se

Rönnberg om arvet till Frölunda: ”Det är klubbens förtjänst”

Spelarna är inne på att Rönnberg har byggt Frölundas identitet. Sättet klubbens organisation arbetar med akademin och de olika lagen, samt Frölundas spelstil och vinnarkultur. Själv berättar Rönnberg att han har fått hjälp under alla åren och det inte är hans förtjänst. Han menar att det är klubben som helhet som har tagit sig dit de är idag.



Rönnberg avslutar sin sista presskonferens i Frölunda med följande ord.



— Jag känner mig tacksam för alla som har backat mig. Alla spelare som har stått bakom mig genom alla de här åren, det är fantastiskt. Jag är oerhört tacksam att jag har fått vara här och sätter värde på det. För att få vara i en sån här klubb, det är ovanligt. Vi pratar hela tiden om att det är min förtjänst att jag har varit här i tolv år. Det är klubbens förtjänst att jag har varit här i tolv år. Vi har haft tuffa år. Det är fan svinlänge sedan vi vunnit något och de har stått ut med mig. Frölunda är en speciell klubb. En fantastisk hockeyförening.



Rönnberg kommer lämna svensk hockey och flyttar till Schweiz nästa säsong. Samtidigt har det länge ryktats om att Skellefteås före detta tränare Robert Ohlsson kommer ta över Frölunda framöver. Detta har än inte bekräftats.