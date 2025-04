Klara för SM-final: ”Målet är inte slutfört än”

När Brynäs åkte ur SHL hade man inte varit i SM-final sedan 2017.

Nu har man gjort det som beskrevs som omöjligt, att säkra guldchans första säsongen i ligan.

– Det är klart att det är oerhört kul, men vi har ett mål, säger Anton Rödin efter 4–1-segern i match fem.

Anton Rödin efter avancemanget. Foto: TV4 (montage).

1–0 efter tidigt matchstraff från Skellefteå, 2–1 tidigt i andra perioden, 3–1 från hemvändande Jakob Silfverberg och 4–1 via Jack Kopacka.



Det ovanstående var seger-receptet för Brynäs när man under lördagen säkrade sin fjärde vinst i semifinalserien mot laget från Västerbotten. Plötsligt var laget som förra året spelade i Hockeyallsvenskan, i sin första SM-final sedan 2017.



– Det är stämning här som att det vore SM-guld ska jag säga. ”Guldet ska hem” skanderas i Monitor ERP Arena, säger TV4:s kommentator Lasse Granqvist.



Anton Rödin försöker sedan sätta ord på det hela.



– Det har varit otroligt. Det är få förunnat att få göra det på ålderns dagar så jag njuter av varje sekund, säger han i TV4.



Den ”omöjliga” bedriften gör att Brynäs nu har chansen att säkra sitt första guld sedan 2012 då Silfverberg blev stor hjälte mot just Skellefteå.



– Jävligt skönt att knipa den här serien och få spela final. Oerhört bra inramning också, men det är fyra matcher kvar som ska spelas, säger Rödin.

– Det är klart att det är oerhört kul, men vi har ett mål. Målet är inte slutfört än, fortsätter han sedan.

”Ingen spelare tänker att det ska ringas”

De två första målen i matchen kom från den storspelande backen Charles-Edouard D’astous, och blev i slutändan avgörande, precis som det bortdömda 2–2 målet i den andra perioden då Erik Källgrens målvaktsklubba blev pååkt.



Kritiken mot detta var stor från flera håll och i TV4 riktade experten Sanny Lindström stark kritik mot SHL:s samtliga klubbdirektörer. (Läs mer om det här)



– Vad ska jag säga? Ingen spelare i nåt av lagen tänker att det ska ringas, och så ringer man. Då brukar det vara märkliga beslut som kommer, sade även Skellefteås kapten, Jonathan Pudas i TV4.