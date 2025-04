”Vill rikta en stor jävla känga till alla klubbdirektörer”

TV4:s Sanny Lindström höll inte igen under lördagens möte mellan Brynäs och Skellefteå.

Efter ett bortdömt mål riktade experten skarp kritik mot SHL:s samtliga klubbdirektörer.

– De skrattade till och med när målet dömdes bort, berättar experten om Brynäs-spelarna.

Sanny Lindström och situationen med Källgren. Foto: Bildbyrån och TV4.

Strax efter att Brynäs Charles-Edouard D’astous gjort sitt andra mål i femte semifinalmötet med Skellefteå uppstod den omtalade situationen.



Andreas Johnson hade kommit fri mot Gävle-lagets Erik Källgren, men slutade inte påverka spelet efter sitt missade läge, enligt domarna. Brorsan, Jonathan Johnson hade nämligen slagit in returen efter att Andreas åkt in i Källgrens målvaktsklubba och en lång videogranskning väntade där domarna blivit uppmanade att kolla på det hela.



Målet dömdes bort och i TV4 gick experten Sanny Lindström igång.



– När den här typen av mål döms bort så dör en del av mitt hockeyhjärta. Alla tycker att det här ska vara mål. Här vill jag rikta en stor jävla, ursäkta min svenska, känga till alla klubbdirektörer i SHL. De har alla valt att neka eller rösta ner förslag om ”coach challenge” med motiveringen att man tror att det skulle bli fler avbrott. Hade det varit ”coach challenge” så hade Brynäs behövt utmana domslutet, vilket de aldrig hade gjort. Jag tittade in i Brynäs-båset, vet du vad de gjorde? De skrattade till och med när målet dömdes bort. De vill att det ska bli. Alla vill det. Klubbdirektörer som sitter där ute, ta ert förnuft till fånga och inför ”coach challenge” nu.

Pudas: ”Då ska någon i Stockholm ringa”

I pausen gav sedan även Skellefteå-kaptenen, Jonathan Pudas, sin syn på det bortdömda målet.



– Vad ska jag säga? Ingen spelare i nåt av lagen tänker att det ska ringas, och så ringer man. Då brukar det vara märkliga beslut som kommer, säger han i TV4 och fortsätter om vad han pratade om domaren om:

– Han (domaren) förklarar hur de sett på den, tycker väl de ska vara mål men att regeln säger så. Jag vet inte vad Källgren ska göra, om han ska få superkrafter och ta sig tillbaka? Märklig beslut.

– Då när det blir så (när båda lagen är enade) när någon i Stockholm ska ringa ner på den, då brukar det bli märkliga beslut. Varken vi eller dom eller läktarn tycker att det inte ska vara mål.