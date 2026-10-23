18-årige Wiggo Sörensson är inne på en resa som påminner väldigt mycket om Johan Franzéns väg till 15 NHL-säsonger och en Stanley Cup, men vad den svenske Detroit Red Wings-ikonen aldrig fick uppleva var ett Junior-VM med Sverige. Nu är nästa generation i Boro/Vetlanda uttagen till novembers genrep i Nyköping för att spela sig till en plats.

– Jag tror inte att han behöver några tips, jag tycker att han löser det mesta. Det ser ut så på isen. Jag har sett honom tillräckligt för att se att han är en gudabegåvad talang, hyllade Franzén i veckans avsnitt av Framtidens stjärnor.

Men hur nära är då denna stortalang som valt att gå sin egna väg och stanna i moderklubben?

– Jag tyckte att han var den bästa spelaren i U18-VM rakt igenom för svensk del. Jag tycker verkligen det, om man pratar om spelet över hela banan – även nu i augusti när man var med i landslaget. Frågan är kan man ens hålla honom utanför? Kanske är det snarare narrativet som vi ska prata om, säger hockeysverige.se's Martin Jansson.

Simon Eld instämmer:

– Jag tycker att han ska vara med, utifrån hur han presterar just nu. Han ses väl snarare som en joker just nu, men vi pratar ofta om att Magnus Hävelid (förbundskapten) gillar att ha bra form på spelare när de kliver in i turneringen, så jag undrar om inte det är så att det här spelet mot seniorer ska väga tyngre. I min bok har han just nu en plats i truppen, säger han.

Först sedan Max Friberg? "Ett exceptionellt fall"

Hockeyettan -experten Mikael Mjörnberg har följt Wiggo Sörenssons säsongsinledning i Boro/Vetlanda, och pekar också på att detta är ett nästintill unikt genombrott vi får se.

– Generellt är steget från hockeyettan till JVM är alldeles för långt, det är nästan ingen som tar det, men det här är ett exceptionellt fall. Max Friberg är väl den senaste som har varit så framstående i hockeyettan som så ung, och han blev också uttagen till ett JVM, säger Mjörnberg i Framtidens stjärnor.

Frågan som återstår är; vilken roll bör Wiggo Sörensson isåfall få i Juniorkronorna ?

– När han väl är där så tycker jag att han ska ha en stor roll för att få ut mest av sitt spel. Det såg man nu också i den där CHL-matchen med Växjö. Han kan spela powerplay, han kan stå i offensiv zon och snurra. Det är där han är som bäst, det är då Sverige kommer få ut mest av honom, säger Simon Eld.

Martin Jansson tillägger:

– Jag vet att Johan Rosén (förbundskapten U17-landslaget) lyft fram hans defensiva kunskaper också. Inte minst att han blev ett vapen i boxplay med sin skridskokåkning och sin offervilja. Även det här med tekningar, som han får av att spela mot män. Han har haft en brutal tekningsstatistik i landslaget. Det är onekligen intressant och kittlande att se honom i en sån roll också.

Framtidens stjärnor om Wiggo Sörensson

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld, Mikael Mjörnberg och Johan Franzén.

00:00 Programstart

04:17 - Mikael Mjörnbergs tankar om Sörensson inför säsongen

07:56 - Johan Franzén om det speciella med Boro/Vetlanda

13:40 - Franzén om likheterna mellan hans och Wiggos resa

23:33 - Spela mot män istället för U20-serie

25:38 - Chanserna för Wiggo Sörensson att komma med i JVM

34:21 - Wiggo Sörensson utmanar det svenska systemet

38:29 - Draft och framtid

47:21 - Veckans junior