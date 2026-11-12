Matvej Mitjkovs relation till Rick Tocchet är föremål för diskussion i All In Hockey. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Foto: BILDBYRÅN

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Ännu en NHL-spelare som vill bort från sin klubb?

Ja, enligt insidern Kevin Weekes ska Philadelphia Flyersryske forward Matvej Mitjkov vara missnöjd med tillvaron i Pennsylvania. Ryktet har skjutits ned av både Flyers och Mitjkov själv men Weekes, tidigare målvakt i NHL, är generellt sett en man med fingret på pulsen i ligan, och här finns också en historik av konflikter mellan spelaren och coachen Rick Tocchet.

I podcasten All In Hockey diskuterar Mike Helber och Uffe Bodin den uppkomna situationen.

– Går vi tillbaka till förra säsongen var Mitjkov emellanåt faktiskt petad, helt utanför laget, i Stanley Cup-slutspelet, säger Bodin. Där och då började det kännas som att det knakade i fogarna mellan honom och Rick Tocchet. Då har du en coach som är en hårding och har väldigt höga krav på spelarnas defensiva spel och en rysk egoist, om man ska tala klarspråk.

"En ryss som pratar sådär engelska"

Helber, som själv flyttade från USA till Sverige i början av 1990-talet, tror att språket kan vara en bov i dramat.

– Du har en ryss som pratar sådär engelska, förstår inte supermycket, så när tränarna pratar om hur de ska spela och vara som lag, då förstår han inte, är min gissning. Nu har jag inte insyn i Philadelphias omklädningsrum så jag kan inte säga att så är fallet, men jag har sett det i många andra omklädningsrum där språket är ett bekymmer. Om du inte förstår blir det väldigt svårt att hänga med i samtalet.

– När jag själv kom till Sverige var det viktigaste för mig att lära mig språket för att förstå småsnacket mellan mina lagkompisar. Det påverkar!

Bodin påpekar också att det finns stora risker med att trejda en ung och lovande spelare som Mitjkov i det här skedet. Det har klubben redan fått erfara i närtid.

– Se vad som hände med Cutter Gauthier som de trejdade till Anaheim när han inte ville spela för Flyers. 41 mål i fjol och 15 mål på de 17 första matcherna den här säsongen.

– Det är klart att de tittar tillbaka på det och säger "det får inte ske igen", konstaterar Helber.

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.