NHL-klubbens viktigaste affär – någonsin: "En existentiell fråga"

Connor Hellebuyck-situationen har utvecklats till en ödesfråga för Winnipeg Jets. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Foto: BILDBYRÅN

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När Winnipeg Jets inledde sitt träningsläger förra månaden infann sig inte Connor Hellebuyck i den kanadensiska staden. Den amerikanske OS-hjälten strejkade för att få igenom en trejd bort från organisationen. Det utmynnade i en avstängning utan lön som går ut under dagen, vilket innebär att 33-åringen kan återvända till Winnipeg .

I podcasten All In Hockey diskuterar Uffe Bodin och Mike Helber den komplexa situationen – och hur den knyter an till en större fråga: håller spelarna på att ta över makten i NHL ?

I Nordamerika har det efter det amerikanska OS-guldet pratats mycket om hur spelarna i laget snackat ihop sig om att försöka återförenas i vissa NHL-klubbar. Konspirationsteorier, menar vissa. Samtidigt har Brady Tkachuk fått igenom en trejd från Ottawa till Florida för spel med storebror Matthew. Utöver Hellebuyck har Dylan Larkin begärt en trejd bort från Detroit medan Quinn Hughes fortfarande inte förlängt sitt utgående avtal med Minnesota – kanske i hopp om att spela tillsammans med bröderna Jack och Luke .

– Det här är en liga byggd på en rättviseprincip där varje lag ska ha samma pengar att spendera. Om spelarna börjar säga "jag vill spela här eller jag vill spela där", det slår undan benen på hela NHL:s kollektivavtal. Jag tror att Bill Daly och Gary Bettman sitter och funderar hur de ska göra med Connor Hellebuyck, säger Mike Helber.

"Tror Winnipeg är villiga att vänta hela säsongen"

För Winnipeg Jets som klubb är den trejd man slutligen gör för att skicka i väg Hellebuyck dessutom ödesmättad.

– I Kanada pratar man om det här som en existentiell fråga, menar Uffe Bodin. Winnipeg är NHL:s kanske minst marknad, publikunderlaget har ifrågasatts och kommer de att kunna hänga med i löneutvecklingen nu när lönetaket stiger. Det blir svårt att vinna en trejd när du tvingas göra dig av med NHL:s bästa målvakt, men du måste få en return som gör ditt lag bättre.

I helgen spelar Jets utomhusmatchen Heritage Classic mot Montréal Canadiens på hemmais. Tajmingen med Hellebuycks troliga återkomst till klubben är därför den sämsta tänkbara. Bodin och Helber är överens om att Connor Hellebuyck har spelat sin sista match i Winnipeg Jets tröja, men hur länge dröjer det innan klubben får till en trejd som man är nöjd med?

– Jag tror WInnipeg är villiga att vänta hela säsongen för att få rätt utbyte, förutspår Mike Helber.

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