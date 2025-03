Veckans lag: Han är skillnaden mellan överlevnad och kval

Den sista fullspäckade SHL-veckan med grundseriematcher har passerat.

Då tar Hockeysverige.se här ut ”Veckans lag” med de bästa spelarna från veckans matcher.

Målvaktens enorma facit: ”Hade tvingats kvala utan honom”

Revanschen: ”En sanslös vändning på säsongen”

”Får för lite uppmärksamhet jämfört med hur bra han spelare”

Jesper Myrenberg räddade Linköping kvar i SHL. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Målvakt:

Jesper Myrenberg, Linköping (3)

Var hade Linköping egentligen varit utan Jesper Myrenberg?

Christian Heljanko hämtades in för att ersätta Marcus Högberg och skulle vara lagets toppmålvakt, men det funkade inte alls. Då har det i stället varit Myrenberg som har steppat upp och räddat lagets säsong. Nästan exakt från det att ”Ante” Karlsson tog över Linköping har Myrenberg höjt sit spel och varit en enormt viktig spelare för LHC. Han har stått för det målvaktsspelet som Linköping saknade under säsongens första halva.

Under den senaste veckan var Myrenberg då högst delaktig i att Linköping kunde säkra SHL-kontraktet. Han höll nollan både mot Malmö och Timrå och släppte sedan in två mål i segern mot Rögle i lördags. Han släppte då inte in ett enda mål i spel fem-mot-fem under hela veckan, ett enormt facit. I säsongens viktigaste skede klev han fram och spelade sin bästa hockey. Därför kan man säga att Myrenbergs spel har gjort så pass stor skillnad att man kan säga att LHC sannolikt hade tvingats kvala utan honom.

Så bra har han varit.

Myrenberg spikade igen för att se till att LHC blir kvar i SHL. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Bubblare: Linus Söderström, Skellefteå.

Backar:

Redemption.

Det är rubriken på David Rundblads säsong. I höstas var han ifrågasatt, petad och många trodde att han skulle lämna MoDo. Men sedan har kaptenen kommit tillbaka in i laget och bara blivit bättre och bättre. Den senaste tiden går det inte säga annat än att han har varit MoDos bästa spelare, bakom målvakten Lassi Lehtinen.

Det är en sanslös vändning på säsongen och Rundblad är nu en av MoDos allra viktigaste spelare inför det stundande kvalet.

David Rundblad leder MoDo genom exempel. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

Oscar Fantenberg, Linköping (2)

En enorm spelare. Oscar Fantenberg gör verkligen allting för Linköping och under veckan visade han verkligen sin betydelse för laget.

Fantenberg spelade över 26 minuter i alla de tre oerhört viktiga matcherna. Han snittade därmed 27:05 minuters istid över veckan. LHC-kaptenen stod då för fyra poäng på tre matcher och hade även +4. Snacka om att leda laget.

Oscar Fantenberg har missat 14 matcher med skada under säsongen och om han hade spelat alla 52 matcher kanske laget till och med hade haft chansen att spela slutspel igen.

Oscar Fantenberg fortsätter att bära Linköping på sina axlar. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Bubblare: Oskari Laaksonen, Luleå – Jakub Galvas, Malmö.

Forwards:

Dylan McLaughlin, Växjö

Växjös offensiv har inte varit i nivå den här säsongen och mycket har då kretsat kring Dylan McLaughlin för smålänningarna.

McLaughlin har varit den ledande offensiva spelaren för Lakers och toppar även lagets interna poängliga tydligt. Under veckan klev han fram och smällde dit ett hattrick mot seriesegrande Brynäs, en bedrift som inte alla kan skryta med. Han stod totalt för fem poäng under veckans tre matcher och var även högst delaktig i Växjös totala spel.

Amerikanen behöver fortsätta leverera på liknande sätt om Växjö ska ta sig vidare till kvartsfinal.

Dylan McLaughlin avslutar grundserien starkt för Växjö. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

För inte speciellt länge sedan var Patrik Karlkvist i lite av en formsvacka och hade då gått mållös från tio raka matcher för Örebro.

Men sedan dess har ”Karla” gått att känna igen, igen. På de sex senaste matcherna har han stått för fem mål och åtta poäng och lett sitt Örebro till fyra vinster vilket säkrat lagets SHL-kontrakt och gör att laget har slagläge i slutspelsjakten inför sista omgången. Under veckan stod Karlkvist för 2+2 på tre matcher och han tar därmed plats i ”Veckans lag” för andra veckan i rad.

Patrik Karlkvist har gjort 48 poäng den här säsongen och ifall han gör två poäng i sista omgången kommer han att nå 50 poäng för tredje gången i SHL, vilket vore en enorm bedrift.

Karlkvist har hittat toppformen igen. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Christoffer Ehn, Linköping

En annan LHC-spelare som har legat till grund för att laget lyckas hålla sig kvar i SHL.

Egentligen tycker jag att Christoffer Ehn har fått för lite uppmärksamhet för sin säsong. Han sätter karriärbästa i både mål och poäng samtidigt som han har en stor roll för Linköping i båda ändar av isen. Han är en tvåvägsspelare av högsta klass och snittar nästan 18 minuters istid per match som forward vilket visar hur viktig han är för detta Linköping.

Stod också för det avgörande målet i förlängningen mot Rögle som säkrade SHL-kontraktet.

Christoffer Ehn visar sitt enorma värde för LHC. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Bubblare: Oscar Lindberg, Skellefteå – Riley Woods, MoDo.