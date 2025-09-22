Den första hela SHL-veckan är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens första ”Veckans lag”* i SHL.

”Visat att han fortfarande är att räkna med”

Kommer genombrottet nu?

Sista minuten-värvningens succé.

”Gör mål och poäng i massor”

”Superstjärnan har inlett övertygande”

* Även den första omgången, som spelades lördagen veckan innan, är medräknad i den första utgåvan av veckans lag.

Foto: Bildbyrån.

Målvakt

Jacob Johansson, Timrå

När alla gått in med inställningen att Tim Juel tagit över förstaspaden en gång för alla har Jacob Johansson visat att han minsann fortfarande är att räkna med. Johansson, som faktiskt var den som höll flest nollor av alla förra säsongen, har imponerat i Timråkassen och varit en anledning till att laget fått en oväntat vass säsongsstart.

Johansson har vunnit samtliga sina tre matcher, och i helgen nollade han offensivt potenta Färjestad. Han har bara släppt in tre mål på de tre matcherna och har ligans näst bästa räddningsprocent med 95,5. Tänk om Johansson är tillbaka på den nivå han var på för ett par år sedan, då han var uttagen i VM-truppen som tredjemålvakt. Då har Timrå ett läskigt målvaktspar.

Jacob Johansson har imponerat.

Foto: Bildbyrån.

Bubblare: Lars Johansson, Frölunda

Backar

Brogan Rafferty, Växjö

Sista minuten-värvningen Brogan Rafferty har varit SHL:s kanske största utropstecken så här långt, om vi väger in prestation kontra förväntningar. De flesta var nog på det klara med att Rafferty skulle vara en bra SHL-back, men att han helt utan någon försäsong skulle gå in och dominera så fullständigt i SHL…det trodde nog ingen.

Rafferty har poängskörden 0+2, 1+0 och 1+2 på de tre SHL-matcher han spelat och trots att han alltså missade den inledande omgången har ingen back gjort fler poäng än de sex som den 30-årige amerikanen presterat så här långt.

I det nya, offensiva, Växjö kommer han kunna fortsätta göra poäng.

Brogan Rafferty.

Foto: Bildbyrån.

Axel Bergkvist, Färjestad

Med en dåres envishet har jag hävdat att Axel Bergkvists stora, stora genombrott i SHL bara ligger och väntar runt hörnet. Hittills i SHL-karriären har han dock blandat och gett lite för mycket, offensivt läckra aktioner har vägts upp av enkla misstag. Men kanske är det här året då Bergkvist verkligen visar att han är en toppback över tid?

Han har i alla fall fått en bra start med fem poäng på fyra matcher. Det som också sticker ut är att Färjestads back gjort fyra poäng (2+2) i lika styrka, vilket han är bäst på av ligans backar. Det är bara att hålla tummarna för att han fortsätter på inslagen väg, för då kommer han vara en spelare som förgyller ligan den här säsongen.

Axel Bergkvist.

Foto: Bildbyrån.

Bubblare: David Quenneville, Örebro

Forwards

Jakob Silfverberg, Brynäs

Jag har haft turen att se tre Brynäsmatcher på plats under säsongsupptakten, och kedjan med Jakob Silfverberg och Johan Larsson har varit bäst på isen vid samtliga tre matcher. Även om Brynäs bara tagit två poäng på de tre hemmamatcherna har kedjan med dessa två (oftast tillsammans med Anton Rödin som tredjelänk) dominerat matcherna.

Silfverberg ser ut att vara ännu bättre än förra säsongen, då han prisades som SHL:s MVP. Han har också haft en produktionsmässig succéöppning med 4+4 på fyra matcher, vilket ger en tredjeplats i SHL:s poängliga.

Jakob Silfverberg.

Foto: Bildbyrån.

Oscar Lindberg, Skellefteå

Här har ni SHL:s sannolikt bästa spelare så här långt. Skellefteå som lag har hackat en del under säsongsupptakten men Oscar Lindberg ser ut att vara bättre än någonsin. Likt Silfverberg dominerar han matcherna så här långt. Och han gör mål och poäng i massor.

Lindberg har gjort fem mål och toppar med det skytteligan. Men alla som sett Oscar Lindberg spela vet ju att han inte ens behöver göra mål och poäng för att bidra till laget. Han gör så mycket mer och så mycket bra.

Lindberg har varit inne på sex mål framåt i lika styrka så här långt. Ingen spelare kan överträffa den noteringen.

Oscar Lindberg.

Foto: Bildbyrån.

Patrik Karlkvist, Örebro

När vi hade Patrik Karlkvist uppe på scenen under SHL:s upptaktsträff ställde jag frågan om det inte var dags för honom att vinna SHL:s poängliga nu. Han har slutat topp-fyra tre av sina fyra SHL-säsonger och är den överlägset vassaste poänggöraren om vi slår ihop de fyra åren. Men han väntar alltjämt på sin första poängligaseger.

Kanske kommer den nu?

Jag vet, det är tidigt in på säsongen men Örebros superstjärna har inlett säsongen på ett minst sagt övertygande sätt. Han har redan gjort nio (!) poäng (2+7) och i powerplay är känslan att det är vinst varje gång när ”Karlavagnen” och David Quenneville kliver ut på isen. Vi ska komma ihåg att hela Örebro gjort tio mål, bara för att ytterligare understryka Karlkvists betydelse för laget.

Precis som Silfverberg och Lindberg visar Patrik Karlkvist inga tendenser till att börja tappa i kvalité, trots att han hunnit bli en bit över 30 år.

Patrik Karlkvist.

Foto: Bildbyrån.

Bubblare: Brian O’Neill, Reid Gardiner