Klart: De värvar Carl Klingberg

Carl Klingberg är klar för en ny klubb.

Efter att ha lämnat Ilves skriver profilen på för Liiga-konkurrenten Ässät.

– Carl Klingberg har ett riktigt respektabelt CV för att vara en Liiga-spelare och jag skulle säga att spelare som han inte dyker upp särskilt ofta i Liiga, säger sportchefen Jarno Kultanen.

Carl Klingberg är klar för spel i Ässät de två kommande säsongerna. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

I november 2024 bröt Carl Klingberg sitt kontrakt med Frölunda HC efter att ha fått begränsad istid i SHL. Han flyttade i stället till Finland och skrev på för topplaget Ilves. Där har Klingberg sedan spelat under en och en halv säsongs tid.

I våras stod det däremot klart att Klingberg lämnar Ilves och flyttar vidare i sin karriär. Nu står det däremot klart att han blir kvar i den finska ligan även de kommande åren. Carl Klingberg skriver nämligen på för Liiga-konkurrenten Ässät.

– Vi hade väldigt bra diskussioner med Ässät. Jag kände att klubben verkligen ville ha mig här och samtidigt kunde jag bidra med något. Baserat på matcherna som jag spelade mot Ässät, är det ett lag som jobbar hårt och kämpar mycket, så jag passar in bra här. Hemmapubliken i Björneborg är också riktigt högljudd, så det ska bli riktigt roligt att spela här, säger Klingberg i ett pressmeddelande.

Carl Klingberg skriver tvåårskontrakt med Ässät

Carl Klingberg imponerade direkt under sin första säsong i Ilves med 30 poäng på 39 matcher under grundserien och var sedan en av lagets bästa spelare under slutspelet med fem mål och åtta poäng på elva matcher. Den gångna säsongen var Klingberg däremot inte lika produktiv utan stannade på tolv poäng under 30 grundseriematcher efter att ha missat stora delar av säsongen på grund av skada. I slutspelet noterades han sedan för sju poäng på 13 matcher.

Nu tar 35-åringen ny sats och har skrivit på ett tvåårskontrakt med Ässät.

– Vi får en ledare och en powerforward i omklädningsrummet med honom, som är väldigt stark och målfarlig nära målet. Han är definitivt en av de starkaste spelarna jag har sett i ligan. Vi hittade en gemensam överenskommelse med Calle väldigt snabbt och vi kommer att få honom som en toppspelare i vår grupp i två säsonger, säger Ässäts sportchef Jarno Kultanen.

Under sin karriär har Carl Klingberg gjort 170 SHL-matcher för Frölunda och Timrå. Han återvände till Sverige och skrev på för Frölunda 2023 men lämnade alltså efter lite mer än en säsong tillbaka hemma i Göteborg. Tidigare har han även gjort tolv NHL-matcher för Winnipeg Jets samt gjort sju säsonger i schweiziska EV Zug där Klingberg var med och blev ligamästare 2021 och 2022 samt cupmästare 2019. På meritlistan har Klingberg även ett VM-guld med Tre Kronor 2017.

Johan Olofsson stannar i Ässät

Samtidigt meddelar också Ässät att de har kommit överens om ett nytt kontrakt med forwarden Johan Olofsson.

Förra året lämnade Olofsson Malmö Redhawks efter åtta raka säsonger i klubben. Efter flytten till Ässät och Liiga stod forwarden sedan för tolv mål och 27 poäng på 58 matcher. Nu skriver 32-åringen på ett nytt kontrakt med Ässät som gäller även över den kommande säsongen.

– Han tog ett stort ansvar i både boxplay och powerplay. Det är fantastiskt att vi fick honom att fortsätta och jag tror att han kommer att bli en riktigt viktig spelare även nästa säsong, säger Jarno Kultanen.

Source: Carl Klingberg @ Elite Prospects