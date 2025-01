Timrå-stjärnan sågar egna laget: ”Så jävligt dåligt”

Efter en fin höst har Timrås form börjat dala i SHL.

Torsdagens 0–3 mot Färjestad innebar lagets femte raka förlust i ligan.

– Vi har bara oss själva att skylla, säger stjärnan Filip Hållander till TV4.

Filip Hållander i Karlstad 30 januari. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson.

Olli Jokinens intyg i Timrå har över det stora hela varit en enorm succé. Stjärnorna ryktas till NHL och till och med Henrik Zetterberg menar att man har resurserna för att ta ett SM-guld (Läs mer här).



Nu börjat maskineriet till slut att hacka.



När Filip Hållander ställde sig för en intervju med TV4 efter torsdagens match gjorde han inte bara det efter 0–3 mot Färjestad, utan även efter totalt fem raka förluster i SHL.



– Det är så jävligt dåligt. Ursäkta ordvalet, men vi måste kliva fram. Vi har spelare som ska göra mål men vi presterar inte just nu. Fruktansvärt dåligt just nu. Vi har bara oss själva att skylla. Det är vi som grävt den här gropen och vi ska ta oss ur den, säger forwarden i sändningen.



Topplaget hade nollats av Rögle så sent som i tisdags och har nu därmed spelat 120 minuter utan att göra mål. Denna gång var det Damian Clara som stod på andra sidan och säkrade sig första nolla i serien. Målskyttarna i matchen var Alexander Ljungkrantz, Marcus Westfält och Per Åslund (tom bur).



Härnäst möter Timrå Luleå borta på lördag. Därefter väntar HV71 efter uppehållet.