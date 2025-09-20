Timrå IK hade inte vunnit hemma mot Färjestad BK i SHL sedan 2018.

Men nu bryts den långa trenden efter att Timrå vinner med 1-0 i dagens match.

Viktor Lodins Färjestad nollades av Jacob Johansson. Foto: Bildbyrån

28 september 2018.

Det var senast som Timrå vann en hemmamatch mot Färjestad i SHL, en match som slutade 1-0. Men under lördagen bröts den långa sviten där Färjestad vunnit nio raka matcher i Timrå, och återigen blev det 1-0.

Målvakterna glänste i SCA Arena i dagens match. Det stod 0-0 långt in i tredje perioden men med drygt nio minuter kvar att spela bröts dödläget. Emil Larmi hade storspelat för Färjestad men i powerplay kunde Timrå spräcka målvaktens nolla. Det var Anton Wedin som klev fram och sköt vad som skulle bli segermålet för hemmalaget.

– Det är grymt skönt. Det är en härlig 1-0-vinst mot ett bra lag. Jag visste faktiskt inte att det var så länge sedan men det var på tiden nu då, säger Wedin till TV4 efter vinsten.

Färjestad nollades av Timrå

Färjestad jagade för en kvittering i slutet av matchen men Jacob Johansson i Timrås mål stod emot starkt. Johansson räddade alla 28 skott som Färjestad sköt för att hålla nollan. Detta offensivt präglade FBK lyckades alltså inte få in en enda puck på 60 minuter i dag och åkte därmed på sin första nollpoängare för säsongen.

– Det är absolut inte tillräckligt bra. Jag tycker att det är alldeles för splittrat och alla åker en och en där ute. Vi är inte sammansatta som lag, det ser inte alls bra ut där ute, säger FBK-backen Adam Ollas Mattsson.

Timrå toppar i skrivande stund SHL-tabellen med nio poäng efter fyra spelade omgångar. Färjestad å sin sida är strax bakom med sju poäng så här långt.

Timrå – Färjestad 1–0 (0-0,0-0,1-0)

Timrå: Anton Wedin.

Färjestad: –

Source: SHL League Page @ Elite Prospects