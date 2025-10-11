Målvakten med ny stormatch för Timrå

Timrå IK vann med 2–1 mot Malmö

Jonathan Dahlén avgjorde för Timrå IK

Tredje förlusten i rad för Malmö

Det blev seger för Timrå IK borta mot Malmö i SHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Timrå IK fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 1–2 (1–0, 0–1, 0–1). Jonathan Dahlén och Jacob Johansson blev matchvinnare för Timrå.

Skellefteå AIK nästa för Timrå IK

Malmö tog ledningen efter 14.37 genom Robin Salo framspelad av Janne Kuokkanen och Lauri Pajuniemi. Efter 18.30 i andra perioden slog Eddie Genborg till på pass av Emil Pettersson och kvitterade för Timrå IK. 14.29 in i tredje perioden nätade Timrå IK:s Jonathan Dahlén framspelad av Eddie Genborg och Emil Pettersson och avgjorde matchen. Dahlén fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Timrå IK:s femte uddamålsseger.

Torsdag 16 oktober 19.00 möter Malmö Rögle hemma i Malmö Arena medan Timrå IK spelar hemma mot Skellefteå AIK.

Malmö–Timrå IK 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)

SHL, Malmö Arena

Första perioden: 1–0 (14.37) Robin Salo (Janne Kuokkanen, Lauri Pajuniemi).

Andra perioden: 1–1 (38.30) Eddie Genborg (Emil Pettersson).

Tredje perioden: 1–2 (54.29) Jonathan Dahlén (Eddie Genborg, Emil Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 2-0-3

Timrå IK: 2-1-2

Nästa match:

Malmö: Rögle BK, hemma, 16 oktober

Timrå IK: Skellefteå AIK, hemma, 16 oktober