Målvakten med ny stormatch för Timrå
- Timrå IK vann med 2–1 mot Malmö
- Jonathan Dahlén avgjorde för Timrå IK
- Tredje förlusten i rad för Malmö
Det blev seger för Timrå IK borta mot Malmö i SHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Timrå IK fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 1–2 (1–0, 0–1, 0–1). Jonathan Dahlén och Jacob Johansson blev matchvinnare för Timrå.
Skellefteå AIK nästa för Timrå IK
Malmö tog ledningen efter 14.37 genom Robin Salo framspelad av Janne Kuokkanen och Lauri Pajuniemi. Efter 18.30 i andra perioden slog Eddie Genborg till på pass av Emil Pettersson och kvitterade för Timrå IK. 14.29 in i tredje perioden nätade Timrå IK:s Jonathan Dahlén framspelad av Eddie Genborg och Emil Pettersson och avgjorde matchen. Dahlén fullbordade därmed lagets vändning.
Det här var Timrå IK:s femte uddamålsseger.
Torsdag 16 oktober 19.00 möter Malmö Rögle hemma i Malmö Arena medan Timrå IK spelar hemma mot Skellefteå AIK.
Malmö–Timrå IK 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)
SHL, Malmö Arena
Första perioden: 1–0 (14.37) Robin Salo (Janne Kuokkanen, Lauri Pajuniemi).
Andra perioden: 1–1 (38.30) Eddie Genborg (Emil Pettersson).
Tredje perioden: 1–2 (54.29) Jonathan Dahlén (Eddie Genborg, Emil Pettersson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Malmö: 2-0-3
Timrå IK: 2-1-2
Nästa match:
Malmö: Rögle BK, hemma, 16 oktober
Timrå IK: Skellefteå AIK, hemma, 16 oktober
Den här artikeln handlar om: