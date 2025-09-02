Tidigare AIK-löftet ute efter revansch: ”Det var surt”

Första säsongen i HV71 blev tung och skadeskjuten för William Ignberg Nilsson.

Efter att ha snart ha fått göra en hel försäsong, väntar nu 24-åringen på att få visa vad han kan i SHL.

– Jag har mer i mig också och det måste jag ta fram, säger han till Jönköpings-Posten.

Ignberg Nilsson i spel mot MoDo i det negativa kvalet i våras.

Foto: Bildbyrån

Ignberg Nilsson gick mot sin första hela SHL-säsong efter att ha spelat för AIK under flera år. Då gick den få 23-årige forwarden sönder under försäsongen och hann bara med 18 matcher i grundserien i SHL. Debuten gick i januari i segern mot Färjestad.

Till säsong två känner han nu revanschlusta inför det som väntar med HV71.

– Det var surt men det var en lärdom att ta med sig det också. Skador kommer men man vill ju inte vara där igen liksom. Nu har det varit jätteskönt att kunna vara med hela vägen hit med grabbarna, säger han till Jönköpings-Posten.

”Jag har mer i mig”

Att han har fått göra hela försäsongen och spelat fem matcher ”on the road”, är det nu dags för 24-åringen att spela i Jönköping på onsdagen.

– Jag tycker att jag har tagit kliv. Jag har försökt att spela det spel som jag vill spela och även visa att jag kan spela med pucken, inte bara stå framför mål och böka. Men jag får ju inte tappa det fysiska spelet heller så klart, säger han och fortsätter.

– Jag har mer i mig också och det måste jag ta fram men jag tycker att jag är på en bra plats just nu.

Under onsdagen är William Ignberg Nilsson med i laget som ska möta IK Oskarshamn på Husqvarna Garden.