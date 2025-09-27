Stora jublet – stjärnan gör mål efter 1716 dagar

För 1716 dagar sedan gjorde Jacob Josefson mål i Djurgårdens seger mot Örebro.

När Timrå på lördagen var på besök på Hovet slog den tidigare NHL-spelaren till.

Josefson slog till mot Timrå.

Foto: Bildbyrån

Jacob Josefsons senaste SHL-mål kom i Djurgårdens 6–4 seger i Behrn Arena mot Örebro den 16 januari 2021.

1716 dagar senare var det dags igen. Förstacentern som efter fyra och ett halvt års uppehåll från hockeyn nu är förstacenter, hittade nätet redan efter två minuter av lördagens match mot Timrå.

Josefson var samlad i sina tankar efter det för honom troligen väldigt efterlängtade mål.



– Det var ett bra skott av ”Fimpen” (Victor Eklund), den studsade ut och jag hade i stort sett öppet mål. Det var skönt, säger han till TV4.

Tvingades kliva av skadad

Situationen kom till efter att Timrås succémålvakt Jacob Johansson träffats av en klubba och var därför ur spel sekunderna dessförinnan. Efter videobedömning bedömde domarteamet att det var Linus Nässén i Timrå som träffade målvakten med klubban.

Bara minuter senare tvingades Jacob Johansson ta sig ut i omklädningsrummet och Tim Juel fick ta över.

Matchen pågår och Timrå har kvitterat genom Jonathan Dahlén till l–1.