Luleå-backen: "Det tar spetsen ur mitt spel"

Jesper Sellgren får ta extra stort ansvar när Gustafsson och Leskinen saknas.

Luleå har saknat lagkaptenen Erik Gustafsson sedan slutet på september efter att backen täckt ett skott med handen i matchen mot Brynäs . I de tre senaste matcherna har även Otto Leskinen saknats för norrbottningarna. Något som gjort att en del andra backar har fått spela mer.

En av dessa är Jesper Sellgren. Som själv erkänner att han kanske till och med spelar lite för mycket just nu.

– Jag själv känner att speltiden är i överkant av vad jag är bekväm med. Det tar spetsen ur mitt spel och jag kanske spelar i ett jämnt tempo istället för att bränna bort all energi i vissa moment.

Sellgren om Luleås skador

I den senaste matchen loggade Sellgren 27.27 minuters istid. Absolut mest bland backarna i Luleå. Dessutom fick juniorerna Oliwer Sjöström och William Håkansson mycket istid.

– Tyvärr så får man säga att vi har haft några perioder under de senaste åren där vi har saknat folk. Givetvis hade idealet varit att vi hade haft sju backar med oss, men som jag sa så är det bara att göra det bästa ur situationen, säger Sellgren som gärna ser den skadade backduon tillbaka snart.

– Jag skulle nog inte påstå att det gör något om Erik (Gustafsson) och Otto (Leskinen) kommer tillbaka för de är två backar som håller en riktigt hög klass, säger Sellgren.