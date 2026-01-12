”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Under söndagen dök ännu en målvaktsvärvning upp i HV71 – i det dolda. Nu ger klubben svar kring 20-årige slovaken Damian Slávik.

– Det finns väl inga stängda dörrar, men… säger junioransvarige Pelle Gustafsson till Jönköpings-Posten.

20-årige Damian Slávik tillhör numera HV71. Foto: Bildbyrån och Luke Durda/Alamy Live News (montage).

Lassi Lehtinen, Hugo Alnefelt, Frederik Dichow, Olof Glifford, Felix Sandström – och Damian Slávik (?).

När U20-laget besegrade Malmö med 5–3 under söndagen såg HV71 ut att ha presenterat ännu en målvaktsvärvning. Men efter de 35 första räddningarna i svensk hockey kommer nu en förklaring kring den 20-årige slovaken.

– Nej, han är inte värvad för A-laget. Det där får du ta med Pelle Gustafsson (junioransvarige), svarar Fredrik Stillman Jönköpings-Posten.

– Vi var helt enkelt tvungna att värva in en målvakt för att täcka upp behovet, säger sedan Gustafsson till tidningen och hänvisar till en skada som kräver operation för en av U20-burväktarna.

Stänger inte dörren till A-laget: ”Får se”

Damian Slávik, som får vara med som överårig enligt de nya U20-reglerna, kommer senast från HK Poprad. Dessförinnan har den tidigare landslagsmålvakten, på U18- och U19-nivå, spelat i Nordamerika i OHL, USHL och NAHL.

Det återstår att se hur man gör på U20-nivå framöver, där Lukas Höglind hittills varit förstavalet framför Noel Andersson. Den som åkt på skadan som kräver lång frånvaro är tidigare TV-puckshjälten Carl Johnsson, nere i U18.

Oavsett stänger Pelle Gustafsson inte dörren helt för att Damian Slávik får chansen i A-laget framöver.

– Det har väl inte pratats om det nu. Först ska han spela med oss och så får vi väl se hur han presterar. Det finns väl inga stängda dörrar men det kan vi inte säga något om redan nu, säger han till JP.

Source: Damian Slávik @ Elite Prospects