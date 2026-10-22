Linus Loob Trygg går i morbrors fotspår och skjuter sitt första mål för Färjestad.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Morbror Håkan Loob är en av Färjestads, och Sveriges, största spelare genom alla tider. Både pappa Marius Trygg och farbror Mats Trygg spelade också för Färjestad under flera säsonger.

Nu har även Linus Loob Trygg presenterat sig för Färjestad i SHL – 30 år efter Håkan Loobs sista mål i FBK-tröjan.

I kvällens bortamatch mot Timrå klev nämligen 19-åringen fram och sköt sitt första SHL-mål. Han hade gått poänglös från alla sina sex första matcher i SHL för värmlänningarna men nu kom första målet, efter framspelning av Christoffer Jansson .

– Då gör han mål, Linus Loob Trygg. Snacka om att ta tillvara på chansen. Han får ett byte och gör mål direkt. Han vinner ju den där fysiska duellen i första läget och sedan där med ett direktskott. Det är snyggt av Linus Loob Trygg, säger TV4:s kommentator Adam Johansson.

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Linus Loob Trygg om första SHL-målet: "Går bara på instinkt"

Linus Loob Trygg har gjort succé i Färjestads U20-lag med 49 poäng på 43 matcher förra säsongen. Under hösten har han också inlett med hela 21 poäng på tolv matcher i U20 Nationell.

Nu kom alltså även det första SHL-målet för 19-åringen.

– Det är gött, det är det man har jobbat för hela livet. Det var gött att få chansen och att kunna sätta den där. Man går ju bara på instinkt när man kommer in där, säger Loob Trygg till TV4 och berättar även om första tiden i A-laget:

– Det har varit bra, jag lär mig mycket av gubbarna i båset och omklädningsrummet. Det är mycket som jag tar med mig.

I mittperioden utökade serieledande Färjestad sin ledning i Medelpad när stjärnan Viktor Lodin prickade in sitt sjunde mål för säsongen.

Matchen pågår!