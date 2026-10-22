Melker Thelin har inlett säsongen på ett strålande sätt.

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Det råder inga tvivel om vem som har varit SHL :s bästa målvakt i starten på årets säsong.

Melker Thelin stoppar i princip allt under säsongsinledningen. Efter sex matcher har Thelin fortfarande inte förlorat utan han har sex vinster och på dessa matcher har Thelin också bara släppt in tre (!) mål. 21-åringen har en räddningsprocent på galna 98,0 sedan han räddat 144 av 147 skott så här långt.

Tredje nollan för Melker Thelin: "Gör det mycket lättare"

Under torsdagskvällen spikade Thelin återigen igen, detta sedan han stoppat alla 18 skott i 4-0-vinsten mot Timrå . Det är Thelins tredje (!) nolla på sex matcher under hösten.

– Det klagar man ju inte på. Jag vet inte, jag har inte hunnit reflektera så mycket över det. Jag försöker bara ta allt dag för dag, hela tiden utvecklas, bli bättre och vinna matcher, säger Melker Thelin till TV4 efter segern.

Burväktaren hyllar också försvaret i vinsten mot Timrå.

– Det är mycket ”stick on puck” (klubba mot puck), och det boxas ut framför mål. Det är sällan de får något solklart läge, speciellt i dag. Backarna är ju där hela tiden, hjälper mig och gör allting mycket, mycket lättare för mig.

Ostoppbara Färjestad: "En annan nivå"

I och med vinsten mot Timrå förlänger Färjestad också sin otroliga segersvit i starten av säsongen. Färjestad har nu vunnit nio raka matcher och tagit poäng i samtliga elva matcher den här säsongen. Enligt Melker Thelin är årets upplaga av Färjestad det bästa laget som han någonsin har spelat i under sin karriär.

– Det är en riktigt bra match, vi ger dem inte mycket. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Vi spelar riktigt bra och släpper inte till mycket chanser bakåt, säger Thelin och fortsätter:

– Det känns som att det är en annan nivå liksom. När alla ”chippar” in och gör jobbet, då är det otroligt svårt att slå oss. Vi är väldigt stabila och skapar väldigt mycket chanser. Det är svårslaget.

Färjestad toppar därmed SHL-tabellen i överlägsen stil. De har ännu inte förlorat en match i ordinarie tid och har tagit 30 av 33 poäng så här långt. De leder därmed med fem poängs marginal ner till tvåan Frölunda , som dessutom har en match mer spelad än Färjestad.

Timrå – Färjestad 0–4 (0-1,0-1,0-2)

Timrå: –

Färjestad: Joakim Nygård 2, Linus Loob Trygg, Viktor Lodin.