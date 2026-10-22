Daniel Zaar sätter sitt 100:e mål i SHL-karriären.

Foto: TV4/Skärmdump & Niclas Jönsson/Bildbyrån (Montage)

Säsongen 2012/13 gjorde Daniel Zaar sitt första mål i Elitserien för Rögle BK.

14 år senare kommer mål nummer 100 för skåningen.

Zaar har stått noterad för 99 mål i SHL ända sedan i 8 januari 2026 då han senast gjorde ett grundseriemål för Rögle. Det har sedan varit en lång väntan för 32-åringen som blivit kvar på 99 mål under en längre tid. Faktum är att Zaar har gått mållös i 24 raka grundseriematcher. Men i kväll kom äntligen målet.

I den andra perioden mellan Rögle och Frölunda klev profilen fram och satte 2-0 i matchen. Därmed når han också 100 mål i sin SHL-karriär, där han förutom Rögle även har spelat för Luleå och Malmö.

– Fan, tiden går fort alltså. Man börjar bli gammal. Det är såklart skönt att få in den. Jag kanske inte har lagt så mycket fokus på det själv, men jag har hört andra snacka om det. Framför allt att starta målskyttet för säsongen, det är skönt, säger Zaar till TV4.

Daniel Zaar gör 100 mål i SHL

Daniel Zaar har spelat i Rögle BK under majoriteten av sin hockeykarriär. Zaar gör nu sin elfte säsong i klubben och har sammanlagt gjort 126 mål och 311 poäng på 479 matcher i Rögle-tröjan.

– Det betyder jättemycket. Jag har växt upp med att åka in och kolla på Rögle från Jonstorp. Sedan varit med i juniorerna och varit kvar här länge nu. Klubben betyder mycket för mig och det finns många runt omkring klubben också som gör allt från Rögle. Det betyder mycket för dem också, säger forwarden.

Efter en mållös första period lossnade det för Rögle i den andra. Joel Kellman gav hemmalaget ledningen. Därefter fick Frölunda sedan en kvittering bortdömd innan Rögle också hade en 2-0-puck i nät som också blev bortdömt. Sedan kom Daniel Zaars 2-0-mål och innan periodens slut utökade Rögle till 3-0 genom Lubos Horky.

Rögle vann sedan matchen med 4-1. Det är Frölundas blott tredje förlust på tolv matcher den här säsongen.

Rögle – Frölunda 4–1 (0-0,3-0,1-1)

Rögle: Joel Kellman, Daniel Zaar, Lubos Horky, Albin Sundsvik.

Frölunda: Bosse Meijer.