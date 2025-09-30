Linköping nollade av Färjestad – ny jumbo i SHL

Seger för Färjestad med 2–0 mot Linköping

Färjestads Luke Philp tvåmålsskytt

Andra förlusten i rad för Linköping

Färjestad höll nollan och vann på bortaplan mot Linköping i SHL. Matchen slutade 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).

HV 71 nästa för Färjestad

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Det var först 14.19 in i andra perioden som Färjestad tog ledningen genom Luke Philp assisterad av Adam Ollas Mattsson och Viktor Lodin.

1.59 in i tredje perioden nätade Färjestads Luke Philp återigen på pass av Radim Zohorna och Oskar Steen och ökade ledningen. 0–2-målet blev matchens sista.

I nästa match möter Linköping Luleå borta och Färjestad möter HV 71 borta. Båda matcherna spelas torsdag 2 oktober 19.00.

Linköping–Färjestad 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

SHL, Saab Arena

Andra perioden: 0–1 (34.19) Luke Philp (Adam Ollas Mattsson, Viktor Lodin).

Tredje perioden: 0–2 (41.59) Luke Philp (Radim Zohorna, Oskar Steen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 1-0-4

Färjestad: 3-0-2

Nästa match:

Linköping: Luleå HF, borta, 2 oktober

Färjestad: HV 71, borta, 2 oktober