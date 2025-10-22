Juuso Vainio, 31, stannar i Örebro.

Efter att ha kommit in på ett tillfälligt kontrakt – står det nu klart att han spelar klart säsongen i klubben.

– Jag trodde inte han hade det i sig, han kom ju ändå in ospelad, så att säga. Han har inte spelat någon match i år. Det är fan bra gjort, säger tränaren Niklas Eriksson till NA.

Juuso Vainio stannar i Örebro. Foto: Bildbyrån

Under gårdagen berättade Örebros sportchef Henrik Löwdahl om hur de såg på Juuso Vainios framtid. Backen var på korttidskontrakt och lyckades spela sex matcher och göra en poäng i SHL. I plus/minus-statistiken står han på plus tre, och Henrik Löwdahl var imponerad.

– Vi ser ju så klart att han gör bra grejer. Vi ska ta en diskussion med Juuso så får vi se vad vi landar i. Men vi är väldigt nöjda och vi upplever att han trivs bra. Vi får se vad det mynnar ut i, sade Henrik Löwdahl i går till NA.

”Har imponerat på oss”

Bara en dag senare står det alltså klart att han skriver på ett riktigt kontrakt som håller honom i klubben.

– Juuso har under de här tre veckorna imponerat på oss med sitt lugn och stabila spel. Vi är väldigt glada över att kunna behålla Juuso resterande del av säsongen, säger Henrik Löwdahl till klubbens hemsida när det nu är klart.

För NA berättar Niklas Eriksson att han är imponerad av Vainio.

31-åringen har vunnit CHL med JYP 2018, SM-guld med Växjö 2021 och JVM i Sverige 2014 med Finland. Det nya kontraktet håller Vainio i Örebro över hela säsongen.