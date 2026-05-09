Lämnar Hockeyallsvenskan för SHL: ”Passar väl in hos oss”

Växjö Lakers förstärker backsidan inför nästa säsong. Klubben har skrivit ett tvåårskontrakt med den 24-årige backen Elias Lindgren, som närmast kommer från Vimmerby HC.

Elias Lindgren är klar för en permanent flytt till Växjö.

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Efter flera säsonger i HockeyAllsvenskan tar Elias Lindgren nästa steg i karriären. Backen lämnar Vimmerby HC och har skrivit på ett tvåårskontrakt med Växjö Lakers efter att redan ha fått testa på SHL-spel med klubben under den gångna säsongen.

Lindgren är född och uppvuxen i Karlskoga och har Bofors IK som moderklubb. Efter junioråren tog han vägen via seniorhockey i både HockeyEttan och HockeyAllsvenskan, där han successivt etablerat sig som en stabil back.

Under den gångna säsongen stod han för flera starka insatser i Vimmerby och fick dessutom chansen i SHL när han lånades in av Växjö Lakers under vintern. Nu står det klart att flytten blir permanent.

– Från första början kändes allt väldigt bra. Växjö känns som en väldigt bra klubb att komma till på alla sätt och vis, säger Lindgren i ett pressmeddelande.

Elias Lindgren skriver tvåårskontrakt med Växjö Lakers

Backen lyfter också fram klubbens framgångar och spelarutveckling som viktiga faktorer bakom beslutet.

– Min bild av Växjö är ett väldigt framgångsrikt lag de senaste åren där de är duktiga på att utveckla och få fram bra spelare. Jag ser fram emot att ta på mig Lakers-tröjan och spela inför fansen i Vida Arena.

Växjös sportchef Henrik Evertsson menar att Lindgrens spelstil passar väl in i klubbens sätt att spela.

– Elias har gått en gedigen väg via HockeyEttan och HockeyAllsvenskan och visar upp ett spel som passar väl in hos oss – rörlig, passningsskicklig, tillsammans med ett bra fysiskt spel, säger Evertsson.

Kontraktet mellan Växjö Lakers och Elias Lindgren gäller till och med säsongen 2027/28.

Source: Elias Lindgren @ Elite Prospects