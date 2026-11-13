Uppgifter: Succébacken förlänger kontraktet

Axel Bergkvist sitter just nu på ett utgående kontrakt.

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Färjestad BK går som tåget i SHL. En av de stora positiva överraskningarna i höstens lag är Axel Bergkvist. 26-åringen - som kom till Färjestad färjestad inför säsongen 2022/2023 från Mora IK - har bildat ett av seriens vassaste backpar tillsammans med Albert Wikman. Hittills har det redan blivit elva poäng från Bergkvist som är på god väg att slå sitt egna poängrekord i SHL.

Axel Bergkvist ser ut att förlänga

Nu kommer också glädjande uppgifter kring Bergkvist för alla Färjestadsupportrar. Enligt uppgifter till Sportbladet väljer Axel Bergkvist att förlänga sitt kontrakt.

Den Leksands-fostrade backen har ett utgående kontrakt och med många toppbackar på kontraktslistan har det varit långt ifrån en självklarhet för Färjestad att förlänga, enligt uppgifterna. Bergkvist har dessutom varit hett eftertraktad av flera andra SHL-klubbar.

Utöver Bergkvist sitter även Filip Roos och Magnus Nygren på utgående kontrakt bland backarna i Färjestad.