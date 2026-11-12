Lampinens egna ord efter mardrömmen: "Kan bara skratta åt det"

Jani Lampinen släppte in sex av nio skott. Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Linus Söderström riskerar att missa hela säsongen. Och Strauss Mann är småskadad. Det gjorde att Jani Lampinen fick stå för Skellefteå AIK i bortamatchen mot Brynäs IF. Och det blev en riktig mardrömsmatch för den finske målvakten.

Han släppte in sex av nio skott och byttes ut tidigt i den andra perioden när Brynäs gick upp i 6-2-ledning. Då ersattes han av SHL-debutanten och junioren Anton Ringquist som släppte in fyra mål på 16 skott efter sitt inhopp.

– Vi kände att vi behövde göra något. Det var inte Janis dag idag. Men det hänger ihop med vårt sätt att försvara vårt eget mål, som inte är tillräckligt bra och som får Jani att se dålig ut.

– Men han var grym i tisdags (i CHL) och grym mot LHC för någon vecka sedan. Men vi valde att byta målvakt. Det är väl det eller ta timeout man kan göra. Vi släpper in mål på konstiga sätt och Anton har gjort matcher för oss på försäsongen så det var kul för honom att få chansen även om det var en tråkig match att få chansen i, sade huvudtränaren Daniel Hermansson.

Jani Lampinen om mardrömsmatchen

Efter matchen fick Lampinen själv berätta om den jobbiga kvällen.

– Jag är inte en sämre målvakt idag än jag var för två dagar sedan eller i matchen mot Linköping. Ibland går studsarna in utan att man kan göra något åt det. Det enda man kan göra är att skratta åt det.

Han var också tydlig med att det inte var hans beslut att bli utbytt.

– Jag hade stannat kvar om jag hade fått, men ibland sker det byten. Jag hade stannat för att försöka vända på matchen.

– Det går inte att påverka de där studsarna som hände idag.

Hur påverkar en sån här match ditt självförtroende?

– Det påverkar inte så mycket. Det är klart, släpper man in många mål kanske man tänker på statistiken men det är bara "the business" av det hela. Men man försöker tänka på annat.

Känner du en press att leverera nu när Strauss Mann är borta?

– Nej, det är ett jättebra läge att visa att man kan spela, och ta chansen. Så den här matchen kom inte så lägligt. Men man kan inte påverka när den där typen av mål går in.

– Det är bara att göra sitt bästa och träna hårt, och gå för nästa match.

Lampinen menar att han är redo att hoppa in igen på lördag, när Skellefteå möter Linköping.

– Jag är redo såklart. Jag har haft en jättebra vecka och det här är inte jordens undergång. Jag ska ta med mig de bra sakerna från den här matchen och från den i tisdags.

– Nästa match är vi tillbaka på 0-0 och det är det vi fokuserar på nu. Vi är ett jättebra lag och vi vet om det. Vi får lämna detta bakom oss och gå för nästa match på lördag.

Gjorde fyra poäng i storförlusten

Skellefteå kom till matchen efter att ha varit besvikna med 2-2-matchen mot Rögle i CHL i tisdags.

– Vi har två matcher där vi inte kommer upp i nivå. Vi är sega i allt. Vi snackar för lite, vi åker för lite skridskor. Vi är inte tillräckligt sugna. Det är en rejäl kalldusch och vi är inte med någonstans, sade Oskar Vuollet som gjorde fyra (!) poäng i 10-4-förlusten.

Hur kan det bli så för ett lag av er kaliber?

– Det går i perioder under en säsong, men vi måste hitta sätt att ta oss ur detta snabbt. Det kommer komma perioder där det går tyngre, men vi måste hitta ett sätt sär våra sämre insatser är bättre framöver.