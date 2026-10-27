Spräcker målnollan – en månad efter att målet gjordes

Calle Järnkrok har bokförts för sitt första mål för SHL-säsongen.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Efter helgens övertidsförlust mot Rögle stod Calle Järnkrok fortfarande för noll fullträffar under säsongsinledningen. Nu har det blivit ändringar på det.

Brynäs hemvändande stjärna har nu bokförts för ett mål som gjordes för en månad sedan – och därmed spräckt målnollan den här säsongen.

Det handlar om ett mål i hemmamatchen mot Luleå den 26 september, där Johan Larsson tidigare stod noterad för målet men där Järnkrok nu har tillskrivits målet . På reprisbilder syns Järnkrok få till en liten styrning på 2–0-målet i powerplay i en match som Brynäs till slut vann med 4–2.

Har nu gjort fyra poäng på nio matcher

Med målet på kontot har Järnkrok nu producerat fyra poäng (1+3) på nio matcher för Brynäs den här säsongen och hans måltorka är nu sju matcher lång, i stället för nio. Järnkrok har gjort sina tre passningspoäng på Brynäs två senaste matcher (mot Örebro och Luleå) och hans fyra poäng på nio matcher ger honom en niondeplats i den interna poängligan.

Järnkrok hämtades in till Brynäs på ett treårskontrakt inför den här säsongen. Innan hemflytten spelade 35-åringen 13 säsonger i Nordamerika, där han samlade på sig 774 matcher och 316 poäng i NHL för Toronto, Calgary, Seattle och Nashville.