SDE håller semifinalserien vid liv

SDE-seger med 3–1 mot Frölunda HC

Emilia Vesa målskytt för Frölunda HC

SDE vann hemma mot Frölunda HC med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) i SM-semifinalen dam. Därmed tog laget sista chansen att förlänga serien, som Frölunda HC nu leder med 2-1 i matcher.

Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson om matchen:

– Jämn match. Tycker vi ändå gör en bra match men får inte in pucken. Nya tag på onsdag.

SDE:s Lisa Johansson tvåmålsskytt

SDE startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 41 sekunder slog Lisa Johansson till.

Efter 16.07 i andra perioden slog Lisa Johansson till på nytt framspelad av Tereza Pistekova och Ella Sköldebäck och gjorde 2–0.

3.13 in i tredje perioden fick Gabrielle David utdelning på pass av Samantha Cogan och Ella Sköldebäck och ökade ledningen. 17.32 in i perioden slog Emilia Vesa till framspelad av Emilia Bergeby Hallbeck och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Frölunda HC.

Lagen möts igen på onsdag 19.00 i Vilundaparkens Ishall.

SDE–Frölunda HC 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

SM-semifinalen dam, Vilundaparkens Ishall

Första perioden: 1–0 (0.41) Lisa Johansson.

Andra perioden: 2–0 (36.07) Lisa Johansson (Tereza Pistekova, Ella Sköldebäck).

Tredje perioden: 3–0 (43.13) Gabrielle David (Samantha Cogan, Ella Sköldebäck), 3–1 (57.32) Emilia Vesa (Emilia Bergeby Hallbeck).

Ställning i serien: SDE–Frölunda HC 1–2

Nästa match:

18 mars, 19.00, SDE–Frölunda HC, i Vilundaparkens Ishall