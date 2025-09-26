Prenumerera

SDE nollade Skellefteå – vann övertygande

  • SDE-seger med 3–0 mot Skellefteå

  • Lisa Johansson med två mål för SDE

  • Andra raka segern för SDE

Inte ett enda insläppt mål. Men tre mål framåt. SDE vann på bortaplan mot Skellefteå i SDHL. Den målsnåla matchen slutade 0–3 (0–2, 0–1, 0–0).

Resultatet innebär att Skellefteå nu har fyra förluster i rad.

Lisa Johansson med två mål för SDE

SDE tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 10.39 i andra perioden gjorde Lisa Johansson också 0–3 assisterad av Gabriela Jones och Kayleigh Hamers. Tredje perioden blev mållös, och SDE höll i sin 3–0-ledning och vann.

Skellefteå har en vinst och fyra förluster och 6–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan SDE har tre vinster och två förluster och 16–5 i målskillnad.

Resultatet innebär att Skellefteå ligger kvar på åttonde plats och SDE på tredje plats i tabellen. Skellefteå har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 8 september låg laget på andra plats.

Skellefteå tar sig an Djurgården i nästa match hemma söndag 28 september 12.00. SDE möter samma dag 15.00 Luleå borta.

Skellefteå–SDE 0–3 (0–2, 0–1, 0–0)

SDHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (9.21) Lisa Johansson (Hilda Ljungberg, Malia Schneider), 0–2 (17.14) Gabrielle David (Kayleigh Hamers, Samantha Cogan).

Andra perioden: 0–3 (30.39) Lisa Johansson (Gabriela Jones, Kayleigh Hamers).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå: 1-1-3

SDE: 3-2-0

Nästa match:

Skellefteå: Djurgårdens IF, hemma, 28 september

SDE: Luleå/MSSK, borta, 28 september

