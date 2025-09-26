SDE nollade Skellefteå – vann övertygande

SDE-seger med 3–0 mot Skellefteå

Lisa Johansson med två mål för SDE

Andra raka segern för SDE

Inte ett enda insläppt mål. Men tre mål framåt. SDE vann på bortaplan mot Skellefteå i SDHL. Den målsnåla matchen slutade 0–3 (0–2, 0–1, 0–0).

Resultatet innebär att Skellefteå nu har fyra förluster i rad.

SDE tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 10.39 i andra perioden gjorde Lisa Johansson också 0–3 assisterad av Gabriela Jones och Kayleigh Hamers. Tredje perioden blev mållös, och SDE höll i sin 3–0-ledning och vann.

Skellefteå har en vinst och fyra förluster och 6–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan SDE har tre vinster och två förluster och 16–5 i målskillnad.

Resultatet innebär att Skellefteå ligger kvar på åttonde plats och SDE på tredje plats i tabellen. Skellefteå har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 8 september låg laget på andra plats.

Skellefteå tar sig an Djurgården i nästa match hemma söndag 28 september 12.00. SDE möter samma dag 15.00 Luleå borta.

Skellefteå–SDE 0–3 (0–2, 0–1, 0–0)

SDHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (9.21) Lisa Johansson (Hilda Ljungberg, Malia Schneider), 0–2 (17.14) Gabrielle David (Kayleigh Hamers, Samantha Cogan).

Andra perioden: 0–3 (30.39) Lisa Johansson (Gabriela Jones, Kayleigh Hamers).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå: 1-1-3

SDE: 3-2-0

Nästa match:

Skellefteå: Djurgårdens IF, hemma, 28 september

SDE: Luleå/MSSK, borta, 28 september