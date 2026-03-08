Slår ut MoDo – för andra året i rad
- Seger för SDE med 1–0 mot Modo Hockey
- Kayleigh Hamers avgjorde för SDE
- Andra raka segern för SDE
Segern borta med 1–0 (1–0, 0–0, 0–0) gör att SDE har säkrat segern i matchserien mot MoDo Hockey i SM-kvartsfinalen dam. SDE vann serien med 3-1.
Segermålet för SDE stod Kayleigh Hamers för efter bara nio sekunder i första perioden. Emma Söderberg höll nollan för att skicka SDE vidare till semifinal.
Modo Hockey–SDE – mål för mål
Modo Hockey–SDE 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)
SM-kvartsfinalen dam
Första perioden: 0–1 (0.09) Kayleigh Hamers (Mathea Fischer).
