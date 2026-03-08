Slår ut MoDo – för andra året i rad

Seger för SDE med 1–0 mot Modo Hockey

Kayleigh Hamers avgjorde för SDE

Andra raka segern för SDE

Segern borta med 1–0 (1–0, 0–0, 0–0) gör att SDE har säkrat segern i matchserien mot MoDo Hockey i SM-kvartsfinalen dam. SDE vann serien med 3-1.

Segermålet för SDE stod Kayleigh Hamers för efter bara nio sekunder i första perioden. Emma Söderberg höll nollan för att skicka SDE vidare till semifinal.

Modo Hockey–SDE – mål för mål

Modo Hockey–SDE 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

SM-kvartsfinalen dam

Första perioden: 0–1 (0.09) Kayleigh Hamers (Mathea Fischer).