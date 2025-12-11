Färjestad gör sin första säsong i SDHL och ligger för tillfället på en åttonde plats i tabellen. Inför säsongens upplopp har sportchef Emma Murén värvat den rutinerade forwarden Kelly Babstock.

– Hon är en otrolig energispelare både på och utanför isen, säger Murén till klubbens hemsida.

Färjestad BK. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån.

Det återstår tio matcher av SDHL-säsongen och nykomlingen Färjestad tävlar i det tajta bottenskiktet. Värmlänningarna huserar för tillfället på en sjunde plats i tabellen. Inför upploppet har sportchef Emma Murén valt att plocka in den rutinerade forwarden Kelly Babstock. Det är FBK:s tredje värvning på drygt en vecka – under förra veckan värvade de backen Karley Garcia och forwarden Madison Mashuga.

– Kelly kommer in med en enorm rutin, vilket är precis det vi vill få in. Hon är en otrolig energispelare både på och utanför isen. Vi kommer få en stor nytta av Kelly i både försvar och i det offensiva. Hon är en väldigt anpassningsbar spelare och vi ser fram emot hennes ankomst. Hon kommer att bidra med ännu mer energi in i laget, säger Murén till klubbens hemsida.

Forwarden spelade med Boston Fleet i PWHL under säsongen 24/25. Då noterades kanadensiskan för noll poäng på nio matcher.

– Jag ser fram emot att få komma till Färjestad och fortsätta säsongen där. Det ska bli kul att få bidra med mitt aggressiva spel och fylla laget med min energi. Jag är oerhört tacksam över möjligheten och jag är laddad och sugen på att tävla och göra skillnad, säger Babstock.

Source: Kelly Babstock @ Elite Prospects