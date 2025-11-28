Brynäs vann mot MoDo efter mål av Jenniina Nylund

Brynäs segrade – 1–0 mot Modo Hockey

Brynäs nionde seger på de senaste tio matcherna

Jenniina Nylund matchvinnare för Brynäs

Brynäs vann med matchens enda mål på hemmaplan mot Modo Hockey i SDHL. Målet gjorde Jenniina Nylund, i andra perioden. Tredje perioden blev mållös.

Brynäs höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Därmed har Brynäs vunnit nio matcher i rad i SDHL.

Brynäs–Modo Hockey – mål för mål

Brynäs har en stark form med fem segrar och 15–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Modo Hockey har två vinster och tre förluster och 9–10 i målskillnad. Det här var Brynäs åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Modo Hockeys tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Brynäs är kvar på andra plats och Modo Hockey stannar på femte plats, i serien.

Torsdag 4 december 19.00 möts lagen igen, i Hägglunds Arena.

Brynäs–Modo Hockey 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

SDHL, Monitor ERP Arena

Andra perioden: 1–0 (36.39) Jenniina Nylund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 5-0-0

Modo Hockey: 2-0-3

Nästa match:

Brynäs: Modo Hockey, borta, 4 december

Modo Hockey: Brynäs IF, hemma, 4 december