Brynäs starka svit mot Linköping fortsätter

Brynäs vann med 4–1 mot Linköping

Brynäs nionde seger på de senaste tio matcherna

Viivi Vainikka med två mål för Brynäs

Brynäs har haft det lätt mot Linköping i SDHL. Och på fredagen vann Brynäs på nytt – den här gången med 4–1 (2–1, 2–0, 0–0) hemma i Monitor ERP Arena. Det var Brynäs fjärde raka seger mot Linköping.

I och med detta har Brynäs hela åtta raka segrar i SDHL.

Hanna Thuvik bakom Brynäs seger

Brynäs tog ledningen i början av första perioden genom Anna Brenkle.

Linköping kvitterade till 1–1 genom Hana Haasova med 1.02 kvar att spela.

Brynäs tog ledningen på nytt genom Hanna Thuvik efter 19.30 i matchen.

Efter 1.38 i andra perioden slog Viivi Vainikka till framspelad av Noora Tulus och Hanna Thuvik och gjorde 3–1.

Viivi Vainikka gjorde dessutom 4–1 efter 9.30 framspelad av Jenniina Nylund och Hanna Thuvik.

I tredje perioden höll Brynäs i sin 4–1-ledning och vann.

Brynäs Viivi Vainikka stod för två mål och ett assist och Hanna Thuvik gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Linköpings nya tabellposition är sjunde plats medan Brynäs är på andra plats.

I nästa omgång har Brynäs Modo Hockey hemma i Monitor ERP Arena, fredag 28 november 18.00. Linköping spelar borta mot Modo Hockey söndag 23 november 12.00.

Brynäs–Linköping 4–1 (2–1, 2–0, 0–0)

SDHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (2.32) Anna Brenkle (Elin Svensson, Maude Poulin-Labelle), 1–1 (18.58) Hana Haasova (Madeleine Leidt, Ellie Kaiser), 2–1 (19.30) Hanna Thuvik (Viivi Vainikka, Noora Tulus).

Andra perioden: 3–1 (21.38) Viivi Vainikka (Noora Tulus, Hanna Thuvik), 4–1 (29.30) Viivi Vainikka (Jenniina Nylund, Hanna Thuvik).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 5-0-0

Linköping: 1-0-4

Nästa match:

Brynäs: Modo Hockey, hemma, 28 november

Linköping: Modo Hockey, borta, 23 november