Brynäs fina svit mot Färjestad fortsätter

Brynäs segrade – 4–3 mot Färjestad

Noora Tulus matchvinnare för Brynäs

Brynäs 18:e seger för säsongen

Färjestad är lite av ett drömmotstånd för Brynäs. På onsdagen vann Brynäs på nytt – den här gången borta i Löfbergs Arena. Matchen i SDHL slutade 4–3 (2–2, 0–1, 2–0). Det var Brynäs fjärde raka seger mot Färjestad.

Segermålet för Brynäs stod Noora Tulus för 16.04 in i tredje perioden.

Formen på bortaplan håller därmed i sig för Brynäs, som nu har sju raka segrar.

Färjestad–Brynäs – mål för mål

Färjestad tog ledningen i första perioden genom Emma Murén.

Jenniina Nylund och Julia Östlund låg sen bakom vändningen till 1–2 för Brynäs.

Färjestad kvitterade till 2–2 genom Karley Garcia.

Färjestad gjorde också 3–2 efter 10.41 i andra perioden när Kelly Babstock hittade rätt på pass av Michelle Löwenhielm och Julie Gough.

4.33 in i tredje perioden slog Jenny Antonsson till framspelad av Elin Svensson och Mina Waxin och kvitterade. Efter 16.04 nätade Noora Tulus och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Med fyra omgångar kvar är Färjestad på åttonde plats i tabellen medan Brynäs är på tredje plats.

I nästa match möter Färjestad Modo Hockey hemma och Brynäs möter Linköping borta. Båda matcherna spelas fredag 16 januari 18.00.

Färjestad–Brynäs 3–4 (2–2, 1–0, 0–2)

SDHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (7.56) Emma Murén (Ella Albinsson), 1–1 (10.37) Julia Östlund (Viivi Vainikka, Noora Tulus), 1–2 (13.33) Jenniina Nylund (Elin Svensson), 2–2 (16.35) Karley Garcia (Ella Albinsson).

Andra perioden: 3–2 (30.41) Kelly Babstock (Michelle Löwenhielm, Julie Gough).

Tredje perioden: 3–3 (44.33) Jenny Antonsson (Elin Svensson, Mina Waxin), 3–4 (56.04) Noora Tulus.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-0-2

Brynäs: 2-1-2

Nästa match:

Färjestad: Modo Hockey, hemma, 16 januari 18.00

Brynäs: Linköping HC, borta, 16 januari 18.00