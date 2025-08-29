Klubbjakten är över för Linus Lindblom, 22.

Brynäsforwarden är klar för spel i Hudiksvall.

– När Hudik hörde av sig blev valet rätt enkelt, säger Lindblom.

Linus Lindblom kliver ner i HockeyEttan. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Efter att ha spelat i Brynäs under hela sin elitkarriär blev Linus Lindblom klubblös för första gången under sommaren.

Men nu har den 22-årige forwarden gjort klart med sin nästa destination. Han skriver på för Hudiksvall i HockeyEttan.

– När Hudik hörde av sig blev valet rätt enkelt, jag känner att det finns bra möjligheter till att utveckla mitt spel och kunna få mer speltid samt att det verkar vara ett gäng sköna grabbar som gillar att tävla och vinna. Vårt mål är såklart att ta oss så långt som möjligt och förhoppningsvis hela vägen upp till HockeyAllsvenskan, säger Lindblom på klubbens hemsida.

Linus Lindblom klar för Hudiksvall

Lindblom spelade 32 matcher i SHL förra säsongen och noterades för 1+1. Han fick då spela med sin storebror Oskar Lindblom hemma i Gävle. Under säsongen var forwarden även utlånad till Almtuna i HockeyAllsvenskan. Men nu väntar alltså spel i Division 1 för lillebror Lindblom.

– Linus är en spelare som är rätt erfaren för sin ålder. Han har varit med att spela upp Brynäs i SHL och spelat 32 matcher i SHL. Hans egenskaper som hockeyspelare är bra skridskoåkare med ett riktigt bra skott. Jag är övertygad om att vi kommer att utveckla honom i vår miljö och han kommer tillföra oss bra saker, säger Hudiksvalls sportchef Lars ”Lillis” Lövblom.

Linus Lindblom fick göra SHL-debut för Brynäs under säsongen 2022/23 och blev då målskytt direkt i debuten. Han stannade sedan kvar i Brynäs efter nedflyttningen till HockeyAllsvenskan och var med på klubbens resa tillbaka upp till SHL. Under karriären har han spelat 34 SHL-matcher och 68 matcher i HockeyAllsvenskan.

Source: Linus Lindblom @ Elite Prospects