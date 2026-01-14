Lämnar NHL – flyttar hem

Jani Hakanpää vänder hem efter sex säsonger i NHL.

Backen är klar för spel i Liiga med Kärpät.

Jani Hakanpää lämnar NHL och flyttar hem till Finland. Foto: Nick Wass/AP Photo/Alamy

Efter att ha missat nästan hela förra säsongen med Toronto Maple Leafs på grund av en knäskada fick Jani Hakanpää inget nytt NHL-avtal till årets säsong. I stället har 33-åringen varit hemma i Finland och tränat med Liiga-klubben Kärpät sedan i höstas.

Nu står det också klart att Hakanpää skriver på ett kontrakt med Kärpät för resten av årets säsong.

– Jani ger oss mycket erfarenhet och ledarskap. Han är en fysisk och pålitlig försvarare som kan stötta de yngre spelarna. Det kommer att bli ganska lätt för Jani att anpassa sig till laget, eftersom han har tränat med oss ​​under hela säsongen. Detta är en stor och viktig värvning för hela klubben, säger Kärpäts sportchef Kimmo Kapanen.

Jani Hakanpää har NHL-klausul i avtalet med Kärpät

På sin hemsida skriver Kärpät att avtalet sträcker sig över resterande del av 2025/26. Däremot finns en NHL-klausul i kontraktet som innebär att Hakanpää skulle kunna bryta avtalet med Kärpät ifall han skulle få en ny chans i NHL.

Jani Hakanpää spelade i Kärpät mellan 2015 och 2019 där han var en toppback i Liiga. Under sin tid i klubben vann han FM-guld 2018. Efter säsongen 2018/19, där Hakanpää var med och vann VM-guld med Finland i maj 2019, skrev backen ett NHL-kontrakt med Anaheim Ducks. Han spelade i Anaheim fram till 2021 innan han trejdades till Carolina Hurricanes. Inför säsongen 2021/22 skrev han sedan på för Dallas Stars där han blev en viktig back för topplagets defensiv innan han lämnade för Toronto 2024. Det blev dock endast två matcher i Toronto för Hakanpää innan skador satte stopp för fortsatt spel.

Totalt har Jani Hakanpää spelat 290 NHL-matcher i sin karriär.

Source: Jani Hakanpää @ Elite Prospects