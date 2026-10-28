Nick Shore blir kvar i Schweiz hela säsongen.

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Efter att ha spelat fyra säsonger i SHL för HV71 och Linköping lämnade Nick Shore Sverige inför årets säsong. Han var länge klubblös men i slutet av juli skrev amerikanen på ett korttidsavtal med HC Lugano i Schweiz .

Shores avtal med HC Lugano skulle löpa ut den här veckan vilket lett till spekulationer om att en återkomst till SHL skulle kunna bli aktuell ifall centern kliver ut på marknaden.

Men så blir det inte.

Under onsdagseftermiddagen bekräftar HC Lugano på sin hemsida att parterna har kommit överens om ett nytt kontrakt som sträcker sig över resten av säsongen 2026/27.

– Nick har anpassat sig till vårt lag och spelet i ligan väldigt snabbt. Han har visat att han är en oerhört intelligent center som bidrar väldigt mycket i alla spelformer. Hans hockey-IQ och personlighet passar in perfekt i vår grupp, säger sportchefen Janick Steinmann.

Nick Shore stannar i Schweiz hela säsongen

Nick Shore har imponerat sedan flytten ner till Schweiz där han har noterats för 13 poäng på 14 matcher och han återfinns därmed i toppen av Luganos interna poängliga. Nu blir han alltså kvar i klubben under hela årets säsong.

34-åringen spelade också i Schweiz under säsongen 2022/23 men han lämnade då Ambrì-Piotta för att flytta till HV71 under säsongens gång. Där blev Shore snabbt en nyckelspelare och var med och räddade HV kvar i SHL då laget undvek kvalspel 2023. Nick Shore återvände sedan till HV under säsongen 2023/24 där han återigen klev in och blev en toppcenter.

2024 flyttade sedan Shore till rivalen Linköping där han inte nådde samma höga nivå som i HV71 men ändå var en stabil center på SHL-nivå. Totalt noterades Nick Shore för 99 poäng på 157 matcher i SHL över fyra säsonger.

Tidigare under sin karriär har Nick Shore spelat 299 NHL -matcher för Los Angeles Kings, Ottawa Senators, Calgary Flames, Toronto Maple Leafs och Winnipeg Jets. 2022 var Shore också uttagen i USA:s OS-trupp.