Nick Shore ser inte ut att återvända till Linköping.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Det blev två av två segrar den här veckan för Linköping , mot först HV71 och sedan Örebro . Borta från bottenstriden är de däremot inte. Just nu ligger laget på en 13:e plats och har gjort näst färst mål i ligan.

Det har därför skapat en önskan om nyförvärv som kan bidra offensivt hos supportrarna. Ett namn som då har kommit upp är Nick Shore. Amerikanen kommer från två raka säsonger i klubben där han gjorde 50 poäng spritt över 93 matcher.

Just nu spelar centern i Schweiz och Lugano. Där har han också fått en riktigt fin start på säsongen. Med tolv poäng på lika många matcher är han en av lagets poängbästa spelare. Trots det har parterna inte enats om någon förlängning.

Nick Shore är kontraktslös (?) i morgon

Under morgondagen går också det nuvarande kontraktet ut. Det finns en option i avtalet att förlänga över resten av säsongen. Annars blir 34-åringen klubblös, men att han skulle vara aktuell för Linköping dementerar Broc Little.

– Vi pratade med honom i somras, men då vill han testa något annat, säger sportchefen till Corren.

Nick Shore har under karriären även spelat ett OS och i NHL. Nu återstår det att se om han blir kvar i Lugano hela säsongen.