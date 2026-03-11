Christer Plars har varit generalsekreterare i Svenska ishockeyförbundet i två år. Nu väljer han att lämna sin tjänst.

— Även om beslutet till viss del är vemodigt så känns tajmingen rätt att lämna mitt uppdrag, säger han i ett pressmeddelande.

Svenska Ishockeyförbundets generalsekreterare Christer Plars under en presskonferens anordnad av Svenska Ishockeyförbundet den 28 januari 2025 i Stockholm.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Efter sju år i det svenska ishockeyförbundet väljer nu Christer Plars att gå vidare. De senaste två åren har 55-åringen varit generalsekreterare på förbundet. Nu väljer han alltså att själv avsluta sin tjänst och lämna posten.

— Det har varit en rolig och intensiv resa där jag fått arbeta med att stärka organisationen, öka intäkterna och utveckla svensk ishockey, med herr-VM på hemmaplan som ett viktigt delmål. Strategin mot 2030 är tydlig och förbundet står starkt med skickliga medarbetare som fortsätter utvecklingen. Även om beslutet till viss del är vemodigt så känns tajmingen rätt att lämna mitt uppdrag, säger Plars i ett pressmeddelande.

Förbundet har nu valt att utse Tony Wiréhn till tillförordnad generalsekreterare samtidigt som rekryteringen för en permanent lösning har inletts.

Christer Plars har tidigare varit klubbdirektör i Leksand mellan åren 2015 och 2018. Sedan dess har han alltså jobbat på förbundet. Först var det som kommersiell chef och sedan alltså som generalsekreterare.

— Vi vill tacka Christer Plars för de insatser som han gjort för organisationen under tiden som både kommersiell chef och som generalsekreterare. Christer har spelat en viktig roll i förbundet och då framför allt i att stärka och förbättra vårt kommersiella erbjudande, säger Sif:s ordförande, Anders Larsson.