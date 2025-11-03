Toronto Maple Leafs får tillbaka William Nylander i natt. Efter att ha missat tre av de fyra senaste matcherna gör svensken comeback i hemmamötet med Pittsburgh Penguins, rapporterar Pierre LeBrun.

William Nylander är redo för comeback efter att ha missat tre av de fyra senaste matcherna. Foto: Timothy T. Ludwig-Imagn Images

Det var i mötet med Buffalo Sabres för en dryg vecka sedan som William Nylander skadade sig efter en smäll från Jason Zucker. Han missade därefter en match innan han återvände till laguppställningen bara för att sedan miss ytterligare två matcher.

Nu är 29-åringen dock redo att kliva in i laguppställningen igen. Under måndagen bekräftade han att han kommer att spela nattens match mot Pittsburgh Penguins hemma i Scotiabank Arena.

Nylander inledde säsongen explosivt och har samlat ihop 15 poäng (3+12) på nio matcher. Det gör att han har ett av de bästa poängsnitten i ligan (1,67 poäng per match) och att han fortfarande är topp-30 i NHL:s poängliga. Bara Leo Carlsson (16) har gjort fler poäng av svenskarna i ligan så här långt.

William Nylander hade inte missat grundseriematcher på tre år

Maple Leafs är inte vana vid att spela utan William Nylander. Inför den här säsongen hade han tre raka säsonger där han spelat samtliga 82 grundseriematcher. Han har gjort 40 mål eller fler tre år i rad och stod för karriärbäst 98 poäng säsongen 2023/24.

Toronto behöver verkligen sin offensiva stjärna just nu. Laget har efter en trög start bara samlat ihop 13 poäng på tolv matcher och ligger på delad sistaplats i täta Atlantic Division, där det endast skiljer fem poäng mellan första och sista plats.

Maple Leafs inleder i natt en fyra matcher lång svit av hemmamatcher. Efter mötet med Pittsburgh väntar matcher mot Utah Mammoth natten mot torsdag och Boston Bruins natten mot söndag.

Source: William Nylander @ Elite Prospects