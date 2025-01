TV: Här bryter Zibanejad måltorkan

Mika Zibanejad har avslutat sin måltorka.

I nattens 4–5-förlust mot Montreal slog Rangers svensken till – efter sju matcher.

Jakub Dobes och Mika Zibanejad. Foto: Bildbyrån (montage).

Se matchens höjdpunkter i spelaren ovan.



Samtidigt som Mika Zibanejad omgärdats av trejdrykten har formen varit ojämn i NHL. Inatt slog New York Rangers svenske stjärna till för första gången på sju matcher.



Fullträffen kom i mitten av den andra perioden efter att Montreal Canadiens dragit på sig en utvisning. Zibanejad fick pucken till sig, väntade på öppningen och vispade in 3–2 i powerplay. Matchen svängde sedan fram och tillbaka innan Patrik Laine till slut avgjorde till 5–4 i förlängningen.



– Vi var ute efter revansch efter förlusten mot Toronto, som var tuff att smälta, säger Montréals Laine till NHL.com.



För Zibanejad innebär målet att han nu står på 28 poäng denna NHL-säsong.

Fem matcher – fem vinster

Trots Zibanejads mål var en av matchens stora förgrundsfigurer ändå Jakub Dobes i Montréal.



Den 23-årige målvakten gjorde sin femte match i NHL, men visade stort lugn när han räddade 23 av 27 puckar för att säkra sin femte raka seger. Den hittills obesegrade NHL-målvakten gjorde sin första AHL-säsong så sent som i fjol, men har nu räddat 94 procent av puckarna i Canadiens.



– Min pappa är här. Jag har inte sett honom på ett och ett halvt år. Han har varit viktig för min karriär så jag ville bara göra bra ifrån mig. Allt gick inte min väg idag, det var en kamp. Jag är bara väldigt glad att vi vann, säger Dobes till NHL.com.



Montréal Canadiens – New York Rangers: 5–4 (1–2, 2–2, 1–0, 1–0)

Montréal: Brendan Gallagher, Christian Dvorak, Nick Suzuki, Juraj Slafkosvsky, Patrik Laine.

New York: Alexis Lafreniere, Will Cuylle, Mika Zibanejad, Chris Kreider.