OS-svenskarna avslutade på topp: ”Det suger lite”

Tre matcher har William Nylander varit tillbaka, tre matcher har Toronto Maple Leafs vunnit. Inatt klev NHL-lagets OS-svenskar in i uppehållet med varsin assist.

– Det suger lite att det är uppehåll nu, för det känns som att vi verkligen börjat klicka, säger lagkamraten Knies efter 5–2-segern i Edmonton.

Oliver Ekman-Larsson och William Nylander.

William Nylander har hittat precis den där formen Sam Hallam velat se inför OS i Milano 2026.

Efter sex av sju möjliga förluster utan sin svenske stjärna har Toronto Maple Leafs nu klivit in i uppehållet med tre raka segrar. En tillfällighet? Troligtvis inte.

Nattens möte var en 5–2-seger mot Edmonton Oilers, och 29-årige forwardstjärnan spelade runt 18 minuter, och bidrog med en viktig och läcker assist, i powerplay, för att säkra 3–2 i tredje perioden. Mattias Janmark hade varit olycksfågel på andra sidan med en utvisning som gav tre mot fem, och inom kort spelade Torontos andra OS-svensk, Oliver Ekman-Larsson fram till 4–2- Matchen var vunnen.

– Vi kom ut och åkte skridskor, spelade fysiskt, spelade hårt och fick några viktiga utvisningar med oss i den tredje perioden. Det gör mycket (att vinna de här tre). Det suger lite att det är uppehåll nu, för det känns som att vi verkligen börjat klicka, men det är samtidigt bra eftersom jag tror att många av oss behöver återhämta oss och få lite vila. Sen får vi försöka komma tillbaka med samma mentalitet, säger lagkamraten Knies till media.

William Nylander topper fortsatt den interna poängligan i Toronto, och åker till OS med fyra poäng på två matcher, och 52 totalt denna NHL-säsong.

Sverige spelar sin premiär mot värdnationen Italien, 11 februari, 21.10 svensk tid. Därmed kan nu Nylander och Ekman-Larsson samla krafterna för att se till att säkra en medalj för Tre Kronor.