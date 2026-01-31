William Nylander är en av flera svenskar som har gått skadade inför OS. Nu ser den svenska storstjärnan ut att göra comeback natten till söndag.

William Nylander ser ut att göra en efterlängtad comeback inför OS natten till söndag.

Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images.

Sverige har en riktigt tuff situation inför OS med flera tilltänkta toppspelare på skadelistan. Jonas Brodin och Leo Carlsson har redan fått kasta in handduken. Samtidigt har vår kanske största svenska stjärna varit skadedrabbad den senaste månaden.

Först var det en skada som höll William Nylander borta över årsskiftet. I sin fjärde match efter comebacken blev det en ny skada, som har hållit honom borta på obestämd tid. Med mindre än två veckor kvar till nedsläpp i OS har det också varit en stor svensk oro.

Men till nattens match mot Vancouver Canucks ser han ut att vara tillbaka. Under fredagen tränade stjärnan och Toronto Maple Leafs huvudtränare Craig Berube berättade för Sportsnet att han tror att svensken är redo för en comeback.

— Det finns en stor chans att han är med och spelar i morgon, sa tränaren då.

William Nylander har gjort 48 poäng på 37 matcher i NHL. När Leo Carlsson har fått kasta in handduken blir det än viktigare att få med 29-åringen, som väntas leda den svenska offensiven.

Source: William Nylander @ Elite Prospects