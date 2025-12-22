Crosby skriver historia: ”Väldigt speciellt”

Sidney Crosby skrev in sig i historieböckerna i natt.

Med sina två poäng i 4–3-segern mot Montréal passerade han Mario Lemieux och är nu Pittsburghs poängbästa spelare genom tiderna.

– Det är väldigt speciellt, säger Crosby till NHL.com.

Sidney Crosby passerade Mario Lemieux i natt och är nu Pittsburghs poängbästa spelare genom alla tider.

Foto: Gene J. Puskar/AP/Alamy

Sidney Crosby stod för ett mål och en assist när Pittsburgh Penguins i natt besegrade Montréal Canadiens med 4–3 efter straffar. Poängen innebar att Crosby passerade NHL-legendaren Mario Lemieux som Penguins poängbästa spelare genom alla tider.

Crosby har nu producerat 1 724 poäng (645+1 079) på 1 387 matcher för klubben, vilket gör att han nu gjort en poäng mer än Lemieux (1 723 poäng på 915 matcher).

– Det är väldigt speciellt. Man försöker hålla kvar fokus på matchen, samtidigt som man försöker njuta av ögonblicket. Det kan vara svårt att balansera ibland, speciellt när man blir lite äldre. Man ser saker lite annorlunda då, säger Crosby till NHL.com.

”Han är fortfarande nummet ett för mig”

Pittsburghs superstjärna tangerade rekordet med sitt 1–1-mål i den första perioden, innan han bara några byten senare slog klubbrekordet efter att ha funnits med i förarbetet till svenske Rickard Rakells 2–1-mål.

I samband med målet fick Crosby en videohälsning från Lemieux levererad via arenans mediakub. Crosby och Lemieux var lagkamrater i Pittsburgh under den förstnämndes rookiesäsong, då Lemieux gjorde 26 matcher i vad som var hans sista säsong i sin framgångsrika NHL-karriär.

– Han är fortfarande nummer ett för mig. Jag tror inte du kan sätta statistik eller en siffra på hans betydelse för den här klubben och till hockeyn. Han är fortfarande etta för mig, säger Crosby.

Kan klättra förbi legendarerna

Nattens poäng gör samtidigt att Crosby klättrar upp till åttondeplatsen på listan över NHL:s poängbästa spelare genom alla tider. 38-åringen har 31 poäng upp till Steve Yzerman på sjundeplatsen och 47 poäng upp till Marcel Dionne på sjätteplatsen.

Till Wayne Gretzky på förstaplatsen återstår 1 133 poäng.

Pittsburgh Penguins – Montréal Canadiens 4–3 e. str

Pittsburgh. Sidney Crosby (20), Rickard Rakell (4), Noel Acciari (2).

Montréal: Oiver Kapanen (11), Ivan Demidov (8), Noah Dobson (6).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.