Så länge blir Sidney Crosby borta efter OS-skadan

Sidney Crosby missade OS-finalen när Kanada förlorade mot USA.

Nu meddelar Pittsburgh Penguins att stjärnan blir borta i minst en månad efter skadan.

Sidney Crosby kommer att bli borta en längre tid. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images & Joel Marklund/Bildbyrån

I natt återupptas NHL igen efter OS-uppehållet. En spelare som däremot inte kommer att vara med på isen när pucken släpps för NHL-spel igen är Sidney Crosby. Superstjärnan skadades i OS-kvartsfinalen mellan Kanada och Tjeckien förra veckan. Crosby var sedan tveksam till spel i semifinalen mot Finland och finalen mot USA där han gick på is inför matcherna och uppgavs gå en kamp mot klockan om att kunna spela. Men Crosby kom däremot inte till spel alls i medaljmatcherna och Kanada förlorade sedan finalen mot USA utan sin lagkapten.

Nu har Sidney Crosby rest tillbaka till Pittsburgh och blivit undersökt av klubbens läkare. Under onsdagen meddelar därmed Penguins att Crosby har placerats på skadelistan för en underkroppsskada. Klubben uppges då att Sidney Crosby kommer att vara borta i minst fyra veckors tid. Han riskerar därmed att minst omkring 15 matcher för Pittsburgh Penguins.

Crosby is expected to miss a minimum of four weeks. https://t.co/K3WB2aQa9y — Penguins PR (@PenguinsPR) February 25, 2026

38-årige Sidney Crosby har inte visat några tecken på att åldern börjat ta ut sin rätt utan han har fortsatt vara en av NHL:s bästa spelare. Han leder både interna skytteligan och interna poängligan i Pittsburgh Penguins överlägset efter att ha gjort 27 mål och 59 poäng på 56 matcher. Att tappa Crosby är ett väldigt tungt slag för Penguins i deras jakt på en slutspelsplats. I skrivande stund ligger Pittsburgh tvåa i Metropolitan Division med 70 poäng och har fem poäng ner till Columbus Blue Jackets och Washington Capitals som ligger utanför slutspel.

