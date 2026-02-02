Femte raka förlusten för Vegas

Seger för Anaheim Ducks med 4–3 mot Vegas

Anaheim Ducks åttonde seger på de senaste tio matcherna

Anaheim Ducks avgjorde efter 59.54.

Det blev dramatiskt när hemmalaget Anaheim Ducks vann matchen mot Vegas i Honda Center på måndagen. Matchen i i NHL slutade 4–3 (1–0, 2–1, 1–2).

Segern var Anaheim Ducks åttonde på de senaste tio matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Ryan Poehling gjorde matchvinnande målet

Anaheim Ducks tog ledningen efter 13 minuter genom Chris Kreider på passning från Ryan Poehling och Pavel Mintjukov.

Anaheim Ducks gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Chris Kreider och Cutter Gauthier.

Vegas reducerade dock till 3–1 genom Mitch Marner efter 9.47 av perioden.

Vegas gjorde 3–2 genom Ivan Barbasjev efter 10.40 av matchen.

Anaheim Ducks gjorde 4–2 genom Ryan Poehling med 1.07 kvar i perioden i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Vegas reducerade dock till 4–3 genom Tomas Hertl när bara en minut återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Det här betyder att Anaheim Ducks ligger på fjärde plats i Pacific division och Vegas är på andra plats i Pacific division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Anaheim Ducks vunnit.

Anaheim Ducks tar sig an Seattle i nästa match hemma onsdag 4 februari 04.00. Vegas möter Vancouver hemma torsdag 5 februari 04.00.

Anaheim Ducks–Vegas 4–3 (1–0, 2–1, 1–2)

NHL, Honda Center

Första perioden: 1–0 (13.21) Chris Kreider (Ryan Poehling, Pavel Mintjukov).

Andra perioden: 2–0 (21.10) Chris Kreider (Jacob Trouba, Troy Terry), 3–0 (24.32) Cutter Gauthier (Jackson Lacombe, Beckett Sennecke), 3–1 (29.47) Mitch Marner (Mark Stone, Pavel Dorofejev).

Tredje perioden: 3–2 (50.40) Ivan Barbasjev (Jack Eichel, Alexander Holtz), 4–2 (58.53) Ryan Poehling (Troy Terry, Jacob Trouba), 4–3 (59.54) Tomas Hertl (Mark Stone).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 3-0-2

Vegas: 0-2-3

Nästa match:

Anaheim Ducks: Seattle Kraken, hemma, 4 februari 04.00

Vegas: Vancouver Canucks, hemma, 5 februari 04.00