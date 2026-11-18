Pierre McGuire gästar Framtidens stjärnor.

Foto: Bildbyrån & Hockeysverige.

Pierre McGuire har gjort det mesta inom hockeyn. Som tränare vann han Stanley Cup med Pittsburgh Penguins samtidigt som han även har jobbat som scout i NHL innan han blev en stor tv-profil i Nordamerika. Med närmare 2 000 livesändningar från NHL-matcher och otaliga JVM gästar 65-åringen nu Framtidens stjärnor.

I dag jobbar profilen som ambassadör för Eliteprospects och i det här avsnittet ger han sin syn på svensk hockeys utveckling från nordamerikanskt håll.

– Riktigt bra, det är inte alls negativt. Men ni kommer att ha problem här, det är många svenskar lämnar för tidigt. Jag vet att många vill spela juniorhockey, att många vill spela collegehockey men ert program är riktigt bra. Kalibern av spelare är väldigt hög, för ett land med tio miljoner invånare producerar ni väldigt bra spelare. Synen här är att man får professionella spelare, man får killar som är redo att spela. Jag gillar inte att se spelare stressa, Detroit hade länge en filosofi att inte stressa. Hellre övermogen än underutvecklad, det var alltid deras filosofi, och det fungerade länge, säger McGuire.

Pierre McGuires uppmaning till svenska talanger

I Sverige pratar vi mycket om NCAA som ett hot. Samtidigt har även de största kanadensiska talangerna valt att gå till collegeligan innan de blir draftade. Ligan har nu ett mycket bra anseende och spelare som Macklin Celebrini, Gavin Mckenna, Landon DuPont och Adam Fantilli, för att nämna några, har valt bort Kanadas eget program för USA.

Även i Sverige har vi ett antal stora talanger som har valt vägen via college. Däremot är det fortfarande mer av ett undantag att de största talangerna lämnar det svenska programmet innan NHL-draften.

– Om du inte är en elitspelare är det väldigt svårt att spela collegehockey när du är 19 år. Du spelar inte där när du är 17 eller när du är 18. Det är för svårt, det är verkligen män som spelar där.

Många av de svenska spelarna som tar steget till NCAA har också svårt att verkligen färga i ligan. Den här sommaren var det också ett antal spelare som gick in i transferportalen för att få ett miljöombyte.

– Collegehockey är verkligen svårt. Mitt råd till alla som är riktigt duktiga men inte superstjärnor, lämna inte Sverige förrän du är 19 eller 20. Jag säger det, det är för tidigt och du kommer inte att spela collegehockey. Om du inte är Leo Carlsson eller på den nivån... Gavin McKenna gick från att göra 165 poäng i Medicine Hat till att ha det tufft i collegehockeyn.

"Agenterna vill casha in"

Just det faktumet att talangerna lämnar Sverige tidigt är något som Pierre McGuire sätter sig emot. Under sina år som tränare och scout i NHL har han sett många spelare komma in i ligan. Och han gillar inte när de åker över för tidigt.

– Jag gillar inte det. Den senaste killen som jag tycker kunde göra det var Gabriel Landeskog. Han gjorde det och jag kommer ihåg att jag träffade honom i hans draftår, jag tror inte att många inser hur stor han var. Så utmaningen för honom att spela juniorhockey i Sverige var nog inte så bra. De flesta borde inte åka, men han var redo för det.

I dag har också hockeylandskapet förändrats i att det är många unga spelare som har NCAA som ett delmål – att det är en dröm för en ung hockeyspelare på ett annat sätt än vad det har varit tidigare, något Pierre McGuire tror har att göra med agenterna.

– Ja, det är på grund av agenterna. Så klart har vi internet och agenterna säger till sina klienter att det här är ditt steg, du behöver göra det här. Det är det som pågår och jag tror inte att det är rätt, men jag vet att det är så verkligheten ser ut. Vi kan inte vända ryggen mot det, men om jag var en klubb i Sverige, då hade jag kartlagt vad som händer med spelarna som åker över för tidigt. Deras karriär är oftast över men de som är redo åker över och blomstrar. Det är viktigt att inte stressa.

Vad tror du det beror på att det har blivit så?

– Agenterna vill ha över dem för att de vill casha in. Det är en stor del av det, agenterna har ett ansvar för spelarna och en spelare borde inte jobba för sin agent. Agenten ska jobba för spelarna och vi glömmer bort det.

Pierre McGuire gästar Framtidens stjärnor

Medverkande: Simon Eld, Martin Jansson & Pierre McGuire.

00:00 Programstart

10:35 - Avsaknaden av svenska superstjärnor i NHL

13:40 - Synen på det svenska utvecklingsprogrammet

20:13 - Trenden med NCAA

30:32 - Det borde implementeras mer i svensk ishockey

34:52 - Fascinationen över Sveriges guldlag i Minnesota

40:33 - Pierre McGuire om Sveriges chanser i årets JVM

47:07 - Damhockeyns utveckling i Sverige

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