Petad i premiären – svensken placeras på waivers

David Gustafsson.

Foto: John Woods/AP/Alamy

Inför nattens match mot Montréal Canadiens, som Pittsburgh Penguins vann med 6–5 efter förlängning, meddelade Pittsburgh att man valt att placera laget svenske nyförvärv David Gustafsson på waivers.

Gustafsson petades i premiären mot Philadelphia Flyers och fanns inte heller med i planerna till nattens match mot Montréal, där Penguins i stället aktiverade unge Ben Kindel från skadereserven och där den 19-årige forwarden tackade för förtroendet genom att bli målskytt.

Trejdades till Pittsburgh i somras

David Gustafsson fick sina rättigheter trejdade från Winnipeg till Pittsburgh i somras och skrev kort därefter på ett ettårskontrakt med NHL-klubben. Nu kan det bli en ny klubbadress för svensken, om någon av de övriga 31 NHL-klubbarna väljer att lägga beslag på Gustafsson under den 24-timmarsperiod han befinner sig på waivers.

Skulle ingen annan klubb plocka upp Gustafsson kommer han att skickas till farmarlaget Wilkes/Barre-Scranton Penguins i AHL .

Den 26-årige centern spenderade hela fjolårssäsongen i farmarligan med Manitoba Moose, där han noterades för 32 poäng (10+22) på 48 matcher. Under sina sju säsonger som han tillbringade i Winnipegs organisation spelade Gustafsson 149 matcher i NHL och noterades för 20 poäng.