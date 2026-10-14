Nya uppgifter: Tränaren röjde bevismaterial

Greg Powers anklagas för att ha röjt bevismaterial. Foto: Zac BonDurant/Icon Sportswire via AP Images

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Arizona State Universitys collegelag i ishockey har varit föremål för en omfattande granskning efter att en av lagets spelare, St. Louis Blues-talangen Matthew Mayich, kollapsade och senare lades in på sjukhus efter ett utomhuspass under "militärliknande och brutala" omständigheter i augusti, lett av en tidigare Green Beret-soldat.

Efter händelsen har flera obehagliga rapporter kommit kring förhållandena under lagets träningspass. Där det bland annat inte ska ha funnits någon plan för överhettning, och där spelarna inte tillåtits dricka vatten.

Flera spelare i Arizona State Universitys collegelag krävde efter händelsen att tränaren skulle tas ur tjänst, och skickade ett anonymt brev till Arizonas delstatsuniversitets president Michael Crow, i rädsla för att Powers skulle straffa dem om deras identitet röjdes.

Nya uppgifter: Röjde bevis

Nu kommer nya uppgifter i fallet. Enligt The Arizona Republic ska Powers ha förstört viktigt bevismaterial från träningspasset.

Enligt tidningen kan tränaren ha bytt ut en mobiltelefon som innehöll videor, bilder, sms och annan kommunikation med medlemmar i staben. Material han enligt lag är skyldig att bevara.

Power själv menar att han har bytt telefon på grund av dödshot han fått efter händelsen. Mayichs familjs advokat påpekar dock att det inte hjälper att byta telefon för att undvika sådant, eftersom telefonnumret fortfarande är detsamma.

”Däremot riskerar det att äventyra just de uppgifter som är relevanta för händelserna den 20 augusti 2026”, skriver advokaten.