Femte raka förlusten – efter Zibanejads miss

New York Rangers kris bara växer. Under fredagskvällen förlorade laget sin femte raka match efter 1–3 mot Philadelphia Flyers. Detta sedan Mika Zibanejad missat öppet mål och chansen att kvittera i slutminuterna.

Mika Zibanejads miss blev dyrköpt när New York Rangers föll mot Philadelphia Flyers. Foto: AP Photo/Matt Slocum

Nej, det är inga muntra miner kring New York Rangers just nu. Förlusterna har radat upp sig på sista tiden och i takt med det har trejdryktena börjat florera kring flera spelare hos fjolårets President’s Trophy-vinnare. Under veckan har veteranerna Chris Kreider och Jacob Trouba fått se sina namn nämnas bland spelarna som kan vara på väg bort. Detsamma gäller finländaren Kaapo Kakko.

Stämningen i laget lär inte har höjts under fredagskvällen. Då inkasserade Rangers sin femte raka förlust efter att ha besegrat med 3–1 av Philadelphia Flyers.

Hemmalaget Flyers rivstartade och gjorde två mål under de inledande minuterna av matchen. Bobby Brink öppnade målskyttet varpå Travis Konecny utökade ledningen kort därpå. Rangers hade otroligt svårt att hävda sig i första perioden och förlorade skottstatistiken med 4–15.

Mika Zibanejad missade öppet mål

Vincent Trocheck gav gästerna hopp i andra perioden då han reducerade halvvägs in i matchen. Rangers fick lite medvind tack vare målet, men självförtroendet är inte vad det ska just nu – vilket personifierades av utskällde Mika Zibanejad.

Den för tillfället hårt kritiserade svensken fick ett gyllene läge att kvittera när Rangers ersatte målvakten Igor Sjestjorkin med en extra utespelare i slutminuterna. Men trots att Zibanejad hade öppet mål lyckades han inte lyfta in 2–2-pucken bakom Ivan Fedotov i Flyers kasse.

Se missen i videospelaren ovan.

I stället punkterade Travis Konecny matchen genom att göra 3–1 i tom kasse.

I och med vinsten går Flyers ikapp Rangers poängmässigt i Metropolitan Division. Båda lagen har 25 poäng men Rangers har två matcher färre spelade.

Philadelphia – N Y Rangers 3–1 (2–0, 0–1, 1–0)

Philadelphia: Travis Konecny 2 (13), Bobby Brink (4).

N Y Rangers: Vincent Trocheck (5).

TV: Highlights från matchen