Hyllar Kempe: ”Är där alla drömmer om att vara”

Adrian Kempe har varit dominant i inledningen av Stanley Cup-slutspelet.

Nu hyllas han av experten Mattias Norström.

– Han är där alla drömmer om att vara, säger ”Notan” till hockeysverige.se.

Mattias Norström hyllar Adrian Kempe.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

Fyra matcher, fyra mål och totalt nio poäng.

Med det toppar Adrian Kempe Stanley Cup-slutspelets poängliga tillsammans med Leon Draisaitl och Connor McDavid. I grundserien var han Los Angeles Kings bästa spelare poängmässigt med 35 mål och totalt 73 poäng på 81 matcher. Talar vi för lite i Sverige om Adrian Kempes status i NHL?

Hockeysverige.se skickade den frågan vidare till tidigare Kings-spelaren, Mattias Norström, som idag jobbar som expert på Viaplay.

– Ja, men i Adrians fall, som är en stark tvåvägsspelare, är det först när sådana spelare börja poängproducera som man får upp intresset för dom, säger Mattias Norström till hockeysverige.se och fortsätter:

– När han varit i Tre Kronor har det hänt att han varit i första eller andrakedjan, men många gånger inte utan har då haft en specialroll. Då blir det inte heller den här uppmärksamheten.

– Jag tycker att han varit bra under väldigt många år. Sedan sticker det såklart ut när han öser in poäng som han gjort under framför allt första två matcherna i slutspelet.

”Han är där alla drömmer om att vara”

Mattias Norström tycker också att Adrian Kempe gjorde en mycket stark grundserie.

– Ytterligare en säsong där han befäste sitt spel som en toppspelare. Han har också varit det i Kings under några år.

– När man tog in Kevin Fiala åkte han ner i rangordningen lite, men jag tycker att det är han tillsammans med (Anze) Kopitar som har haft den högsta lägstanivån senaste fyra säsongerna.

– Han har tagit steg för steg. Ser vi till poängproduktionen har han lutat sig mer och mer mot den. Han har också varit otroligt viktig för Kings och är alltid första boxplay om han inte nyttjats på powerplay innan och med det då blivit för mycket istid.

– Adrian har fått en större och större roll med Kings. Jag säger inte att utvecklingskurvan gått spikrakt uppåt utan sakta men säkert uppåt för varje säsong.

Nio poäng på fyra matcher i slutspelet, vad säger det om hans prestation så här långt?

– Att han är där alla drömmer om att vara. Grundserie och göra poäng är bra, men att vara en som levererar i ett slutspel blir ett snäpp upp på det man försöker som spelare uppnå. Att ha det ryktet om sig, att du är en som levererar i ett slutspel, dom spelarna är väldigt attraktiva för alla lag.

– När det blir slutspelshockey är det lite tätare, mer fysiskt, högre tempo, lite mer panik i agerandet… Spelarna som kan leverera under sådana förhållanden har då en önskad karriärsutveckling.

Tog tiden i AHL på rätt sätt

Visserligen leder Adrian Kempe poängligan i slutspelet, men han har också minus fem i +/- statistiken.



– Det har varit två tuffa kvällar i rad där Edmonton verkligen har vänt på leken. Adrian hade lekstuga och blev matchens lirare i den ena om det inte var båda matcherna i Los Angeles.

– I Edmonton har Oilers hittat tillbaka till livet igen. I senaste matchen var det nära att det skulle blivit 3–1 i matcher. Kings gjorde mål till 3–3 när det var en halvminut kvar. Sedan vann Edmonton i ”overtime” så det står 2–2 i matcher.

– Plus/minus är inte min favoritstatistik. Den berättar inte hela historien eftersom han bland annat är på isen när Kings jagar. Häromkvällen gjorde Edmonton ett mål i öppen bur när Kings jagade. Killarna som är på isen då är dom man tror kan hitta ett mål. Då kan det där med plus/minus rinna i väg.

Hur ser du på Adrian Kempes i Los Angeles sedan han kom dit 2015?

– Hans roll idag jämfört med då han kom över är som natt och dag. Kings hade tron på Adrian. Här är också den stora utmaningen hos unga spelare.

– Om en klubb säger att dom gillar allt vad man ser men också ”vi ser dig inte som en färdig NHL-spelare idag”. Att då ta emot det, förstå, fortsätta gnugga och utvecklas i ett farmarlag…

– Adrian Kempe gjorde drygt 100 matcher i AHL. Han fick tid i farmarlaget och det var där Kings såg att han skulle utvecklas.

– Det där tog han på helt rätt sätt. Han fortsatte utvecklas som spelare, men även i den fysiska biten. Blev starkare, snabbare och klubben hoppades att han skulle bli den spelare han är idag.

– Man vill många gånger att allt ska ske på en gång, men han har visat rätt inställning samtidigt som Kings har varit jättenöjda med just den. Dom såg Adrian som en stark defensiv spelare likt Kopitar och att han har en stark uppsida. Kopitar är, skulle jag säga, den finaste man kan bli jämförd med.

– Nu är Kopitar på karriärens höst. För mig är den som liknar Kopitar mest idag (Aleksander) Barkov i Florida. Kempe är snäppet efter Barkov i att vara en komplett spelare, men ännu inte riktigt där.

Anze Kopitar och Adrian Kempe.

Foto: Frank Franklin II/AP/Alamy

Tror på Kings mot Oilers

Kempe måste vara utrustad med ett starkt psyke med tanke på den resan han gjort i Los Angeles Kings organisation?

– Ja, och det är också vad jag säger till alla unga hockeyspelare. Att NHL inte är att främst ha den fysiska förmågan utan det är att orka, kunna ta kritik, hantera 82 matcher och hantera berg och dalbanorna. Att vinna, förlora, bli nedgraderad i kedjorna eller i backpar.

– Det är den stora utmaningen då du väl kommer över och inte ”oj, han är snabbare än någon annan”. Är Kempe snabbast? Nej. Är han en bra skridskoåkare? Ja. Han har inte heller bästa händerna i ligan, men vad jag menar är att resten av spelet sitter mellan öronen.

– För att komma till den nivån han spelar på idag är att förstå spelet, förstå sig själv och kunna leverera poäng utan att chansspela. Där tycker jag att han är ett bra exempel. Han chansar inte för att skapa offensivt, att han ligger på fel sidan pucken, tjuvar eller ligger på rulle och hoppas på att pucken ska hoppa över en backs klubba.

– Han är alltid på rätt sida pucken och lämnar inte försvarszonen innan pucken gjort det.

Nu står det 2–2 i matcher, hur tänker du kring fortsättningen av matchserien?

– För mig är det Kings tur i år att klippa Edmonton. Det man inte haft tidigare i år när man inte klippt Edmonton är hemmafördel i sjunde och avgörande matchen.

– Det tror jag kommer vara skillnaden i år eftersom Kings har varit fruktansvärt starka på hemmaplan, vilket jag också tror blir nyckeln till att dom tar sig förbi Edmonton med två av världens bästa hockeyspelare, Draisaitl och McDavid.

Har tränaren Jim Hiller kapaciteten att ta Kings hela vägen den här säsongen?

– Det tror jag. Jag har spelat med Jim Hiller i Binghamton 1993 till 1995. Han har gått långa vägen även som coach.

– Jag ska inte ta bort det fina jobbet tränare gör, men ett rakt svar – ja, han är rätt person för att han har rätt lag. Det hänger mer på laget, avslutar Mattias Norström.